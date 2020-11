Hoitajia välittävä tuore somaliyrittäjä kehuu työntekijöitään vaikka työllistäminen on vaikeaa: ”Osa haluaisi tehdä töitä lain sallimaa enemmän”

MTV3-uutiset kertoo hoitoalan yrittäjä Fadumo Alista, joka on huomannut, että ulkomaalaistaustaisia hoitajia on kovin vaikeaa saada töihin.

Suomessa hoitohenkilöstöstä on kova pula, mutta tarpeesta huolimatta ulkomaalaistaustaisten hoitajien on joskus vaikea saada töitä. Tämän on saanut huomata suomensomali Fadumo Ali, joka perusti oman ammattilaisia välittävän yrityksen maaliskuussa 2020.

– Olen kuullut sekä ystäviltäni että kollegoilta paljon tarinoita siitä, että he eivät ole saaneet töitä ja syynä on ollut heidän ulkomaalaistaustansa, tuore yrittäjä kertoo. Eräs Alin työntekijöistä on jopa vaihtanut nimeään työnsaantia edistääkseen.

Yrityksessä työskenteleviä on joskus lähetetty sopimustyöpaikoista takaisin. Syyksi on kerrottu puutteellinen kielitaito.

– Ihmettelen, ettei kielitaito riitä, koska tutkinto kuitenkin edellyttää, että henkilö on tehnyt alan työharjoittelun Suomessa. He osaavat suomen kieltä ainakin alkeellisesti, Fadumo Ali valittaa. Fadumo Alin työntekijöiden koulutus on Suomesta mutta englanninkieliseltä puolelta

Vaikka työllistyminen on vaikeaa, työhalut ovat yrittäjän mukaan kovat. Fadumo Ali korostaa, että osa hänen työntekijöistään rakastaa työtä niin paljon että haluaisi tehdä sitä lain sallimaa enemmän.

– On Afrikan maista tulleita miehiä, jotka haluaisivat tehdä seitsemän päivää putkeen töitä. Sanon, että sekä laki että heidän oma hyvinvointinsa tulee vastaan, Fadumo Ali kertoo.

Fadumo Alin toteamus työhalukkuudesta sotii tutkimustuloksia vastaan. Suomen Perustan vuonna 2019 julkaiseman Maahanmuutot ja Suomen julkinen talous: Osa 2: Elinkaarivaikutukset -tutkimuksen mukaan kymmenen maassaolovuoden jälkeen somalimiesten työllisyys oli 48 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin kantaväestöllä. Somalinaisilla vastaava luku oli 68 prosenttiyksikköä.

Irakilaisilla luvut olivat vastaavat. Oltuaan kymmenen vuotta maassa irakilaismiesten työllisyys oli 48 prosenttiyksikköä huonompi ja irakilaisnaisilla 64 prosenttiyksikköä huonompi kuin kantaväestöllä.

