Hoitokodin henkilökunnasta kukaan ei osannut ruotsin kieltä: ”Häpeällistä ja hengenvaarallista”

Kun ambulanssihenkilökunta saapui Ruotsin Västeråsissa sijaitsevaan hoitokotiin, heitä vastassa oli henkilökuntaa, joka ei puhunut lainkaan ruotsia. Dementoitunutta potilasta, jolla epäiltiin olevan verenmyrkytys, oli hoidettava vakavan kielimuurin vallitessa. Tapaus on ”järkyttävä”, sanoo kokoomuslainen vanhuspalveluministeri Anna Tenje (M) TV4 Newsille.

Eräässä tapahtumaraportissa ambulanssin sairaanhoitaja kuvaili, että ”viestintä oli lähes mahdotonta”.

He menivät hoitokotiin noutamaan dementoitunutta potilasta, jolla epäiltiin olevan verenmyrkytys – mutta he eivät pystyneet kommunikoimaan henkilökunnan kanssa, joka ei ollut ruotsinkielinen ja puhui omalla kielellään keskenään. He ”eivät pystyneet välittämään ambulanssihenkilökunnalle kuin muutaman yksinkertaisen sanan ruotsiksi”.

”Tämä ei ole vanhuksille sopivaa hoitoa”, sairaanhoitaja kirjoittaa.

Sairaanhoitaja kertoo TV4 Newsille, että kielitaidon puute oli erityisen vakava, koska ambulanssihenkilökunnalla ei ole käytössään sairauskertomusjärjestelmää ja he ovat riippuvaisia henkilökunnan antamista tiedoista potilaan terveydentilassa.

”Tämä on yleisesti ottaen hyvin yleinen ongelma, valitettavasti. Mutta tällä kertaa se oli äärimmäistä ja hyvin turhauttavaa”, hoitaja sanoo.

Ambulanssihenkilökunta ei saanut vastauksia potilasta koskeviin peruskysymyksiin, ja henkilökunta vastasi vain lyhyillä ilmaisuilla, kuten ”en tiedä”.

”Nämä kaksi ihmistä ovat siis vastuussa täpötäydestä osastosta, jossa on vanhoja, hauraita ja ruotsinkielisiä henkilöitä. Tämä on vanhusten kannalta häpeällistä, kun kukaan henkilökunnasta ei ymmärrä, mitä vanhusten yksinkertaiset toiveet ovat”, raportissa sanotaan.

Vanhuspalveluministeri Anna Tenje (M) kutsuu tapausta ”järkyttäväksi” ja huomauttaa, että hallitus työskentelee kielivaatimusten asettamiseksi vanhustenhoidossa.

”Se, että yksikään henkilökunnan jäsen ei osannut kommunikoida ruotsiksi, on järkyttävää. Tässä tapauksessa se myös vaaransi vanhuksen hengen. Tämä ei ole ruotsalaisen vanhustenhoidon arvoista”, ministeri kirjoitti lausunnossaan.

