Hoiva-alan yrittäjänainen tuomittiin vankeuteen törkeistä rikoksista Tampereella – senegalilaisen puolison syyte hylättiin

Tamperelaisnainen tehtaili muun muassa hoivayrityksensä sekä puolisonsa yrityksen kautta iäkkäiltä asiakkailtaan tilisiirtoja ja pankkikorttiostoksia satojen tuhansien eurojen arvosta. Nainen tuomittiin törkeistä kavallus-, petos-, ja maksuvälinepetosrikoksista ehdottomaan vankeuteen.

Senegalilaismiehen syyte hylättiin, koska jäi epäilys kyvystä ottaa asioista selkoa

Naisen senegalilainen puoliso oli samassa rikossarjassa epäiltynä törkeästä rahanpesusta. Mies on vastaanottanut puolisonsa siirtämiä rahoja sekä henkilökohtaiselle että yrityksensä tilille yhteensä lähes 72 000 euroa, käyttänyt varoja sekä siirtänyt niitä edelleen mm. Senegaliin.

Miehen syyte hylättiin, koska hän vastasi, ettei ollut tietoinen miten hänen tililleen tulleet rahat oli hankittu. Mies ei kertomansa mukaan osaa lukea eikä kirjoittaa, eikä osaa suomen kieltä. Hän ei myöskään osaa käyttää verkkopankkia. Mies on asunut Suomessa vuodesta 2010 asti.

Käräjäoikeuden mukaan oikeuskäytännössämme lähdetään siitä ajattelutavasta, että Suomessa yrittäjäksi ryhtyvä tai oikeastaan kukaan muukaan ei voi heittäytyä tietämättömyyden ja osaamattomuuden eetokseen tahallisuuden poistajana vaan on otettava selvää säännöksistä ja laista.

Miehen tilanne on kuitenkin siinä määrin poikkeuksellinen, että hänen tietoisuudestaan ja eritoten kyvystään ottaa asioista selkoa tapahtuneesta esirikoksesta jää järkevä epäilys. Kun ratkaisu epäselvässä tilanteessa tulee tehdä vastaajan hyväksi, käräjäoikeus hylkäsi syytteen törkeästä rahanpesusta. Valtion varoista jäi maksettavaksi miehen puolustusasianajajalle 5730 euroa.

Asiakkaan rahoilla muun muassa rahapelejä ja auton hankinta

Toinen uhreista on mies, jonka henkilökohtaisena avustajana nainen on toiminut vuosina 2018-2023. Nainen on tehnyt oikeudettomia tilisiirtoja miehen tililtä itselleen ja puolisolleen, nostanut käteistä rahaa, käyttänyt asiakkaan pankkikorttia mm. polttoaineostoihin ja pikaruokaan, sekä ostanut omiin nimiinsä auton. Lisäksi hän on luonut asiakkaansa nimissä pelitilit sekä Veikkaus Oy:lle että PAF:lle ja sijoittanut peleihin rahaa miehen pankkitililtä. Tässä asiassa nainen tuomittiin törkeästä maksuvälinepetoksesta, josta on aiheutunut asiakkaalle noin 51 000 euron menetys.

Useita rikosnimikkeitä iäkkään naisen varojen käytön johdosta – vanhuksen perintökin vietiin

Nainen tuomittiin törkeästä petoksesta, koska hän on laatinut ja toimittanut pankin maksupalveluun perusteettomia laskuja iäkkään naisen tililtä siirrettäväksi sekä itselleen, että puolisonsa hoivayrityksen tilille. Itselleen hän on siirtänyt suoraan 13 000 euroa ja toiminimi Hariel52:lle 30 443 euroa.

Saman asiakkaan kohdalla tuomio tuli myös törkeästä maksuvälinepetoksesta, koska hän on käyttänyt ilman lupaa asiakkaansa pankkikorttia usean vuoden ajan yhteensä yli 100 000 eurolla.

Iäkkään naisen poika on kuollut 2020, minkä jälkeen pojan rahavarat ja muu omaisuus on siirtynyt hänelle. Tämän jälkeen nainen on saanut valtakirjan pojan kuolinpesän pankkiasioiden hoitamiseen ja tehnyt rahasiirtoja muun muassa itselleen, puolisolleen ja puolison hoivayritykselle yhteensä yli 250 000 euroa.

Syytteen mukaan nainen tuomittiin törkeästä kavalluksesta.

Nainen tuomittiin kahdesta törkeästä maksuvälinepetoksesta, törkeästä petoksesta ja törkeästä kavalluksesta yhteensä kahdeksi vuodeksi ja neljäksi kuukaudeksi vankeuteen. Vahingonkorvauksia kertyi maksettavaksi yhteensä lähes 450 000 euroa korkoineen, sekä asianajokuluja yhteensä noin 15 672 euroa.

Rahanpesusta tuomittiin ehdollisiin vankeusrangaistuksiin kaksi muuta naista, koska he ovat saaneet tililleen korvauksia hoito- ja avustustyöstä vuosina 2020-2022.

Kaikki tuomitut ovat valittaneet.