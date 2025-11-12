Hoivakodin työntekijä kuvasi salaa kuolevia vanhuksia ja häpäisi ruumiita – ei karkoteta, koska ”ollut aiemmin nuhteeton”

Hoivakodin työntekijän toiminta järkyttää Ruotsissa: kuolevien vanhusten salakuvaamista, silmien tökkimistä ja naureskelua kuolleille. Ruotsin kansalaisuus pelasti syyrialaisnaisen karkotukselta, vaikka rikokset kohdistuivat puolustuskyvyttömiin vanhuksiin.

Karlskronassa hoitotyötä tehnyt 42-vuotias syyrialainen nainen on tuomittu salaa kuvattuaan lukuisia vanhuksia hoivakodissa ja myöhemmin ryhmäkodissa Lyckebyssä. Hän kuvasi asukkaita intiimeissä tilanteissa – jopa kuoleman hetkellä – ja osallistui kuolleen henkilön ruumiin häpäisyyn. Silti hän vältti sekä vankeusrangaistuksen että karkotuksen, koska hän on saanut Ruotsin kansalaisuuden.

Tuomio koskee yhteensä 26 salaa tehtyä kuvausta ja yhtä vakavaa hautarauhan rikkomista. Nainen oli kuvannut vanhuksia heidän huoneissaan, ruokailutiloissa ja wc-tiloissa vuosina 2021–2024. Useimmat uhrit olivat hyvin iäkkäitä, dementoituneita ja vuodepotilaita. Kuvamateriaali paljastui poliisin tutkiessa naisen puhelinta toisen rikosepäilyn yhteydessä.

Yhdessä tapauksessa nainen oli arabitaustaisen kollegansa kanssa tökkinyt kuolleen naisen silmiä ja kuvannut tilanteen. Kun kuulustelija näytti videon, jossa vanhempi nainen oli vessassa, syyrialainen nainen nauroi. Kun toinen video näytettiin, hän hymyili. Kun häneltä kysyttiin syytä hymyilyyn, hän vastasi: ”Pidin hänestä ja haistelin häntä.”

Kuolleen naisen poika, Erik Höggårdh, kommentoi tapausta SVT:lle: ”Epämiellyttävää, todella vastenmielistä. En ymmärrä lainkaan, mikä motiivi on voinut olla. Erittäin outoa käytöstä.”

Nainen ei kiistänyt tekojaan, mutta puolustautui kuulusteluissa toteamalla: ”Rehellisesti sanottuna en tiennyt, että se oli väärin.” Hän viittasi kulttuurieroihin ja siihen, että hänen kotimaassaan ja kulttuurissaan pätevät täysin erilaiset käytännöt. Kuulustelujen aikana hän kielitaidottomana tarvitsi arabian kielen tulkkia.

Oikeus katsoi, että kaikki 26 kuvausta oli tehty salaa ja ilman asianomaisten suostumusta. Selitys siitä, että hän halusi näyttää kollegoille potilaiden vointia, hylättiin jälkikäteisenä tekosyynä.

Tuomio jäi kuitenkin lieväksi: nainen sai ehdollisen rangaistuksen ja 100 päiväsakkoa á 50 kruunua – yhteensä 5 000 kruunua (454 euroa.) Lisäksi hänet velvoitettiin maksamaan yhteensä 79 000 kruunua (7 173 euroa) vahingonkorvauksia elossa oleville asukkaille ja kuolleiden omaisille sekä 1 000 kruunua (91 euroa) rikosuhrirahastoon.

Oikeus perusteli lievää tuomiota sillä, että nainen on ”aiemmin ollut nuhteeton ja rikokset tapahtuivat useita vuosia sitten”. Koska hänellä on Ruotsin kansalaisuus, häntä ei voida karkottaa nykyisen lainsäädännön puitteissa – vaikka hän ei puhu eikä ymmärrä kunnolla ruotsia.

Tapauksen herättämä tyrmistys ei rajoitu vain rikoksen luonteeseen, vaan myös siihen, miten Ruotsin kansalaisuus toimii suojakilpenä vakavien tekojen jälkeen. Kulttuurierot, kielitaidottomuus ja hoivatyön eettinen romahdus yhdistyvät oikeuslaitoksen kyvyttömyyteen suojella kaikkein haavoittuvimpia.

Lähde: SVT

