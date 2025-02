Uusi mielipidemittaus: Vaihtoehto Saksalle (AfD) on homojen ykköspuolue Saksassa

Vaihtoehto Saksalle (AfD) on Euroopan suurimman homodeittisovelluksen laajan uuden tutkimuksen mukaan Saksan homopuolueiden ykkönen.

Vaihtoehto Saksalle (AfD)-puolueella, jota vasemmistomediat kuvaavat usein kiihkoilevaksi ja LGBT-vastaiseksi, on homoyhteisössä melko paljon kannattajia. Euroopan suurimman homodeittisovelluksen mukaan se on ylivoimaisesti Saksan suosituin homopuolue.

Romeo-sovelluksen kyselytutkimuksessa todettiin, että 27,9 prosenttia homomiehistä kannattaa AfD:tä. Kysely tehtiin 24. tammikuuta ja 2. helmikuuta välisenä aikana, ja siihen osallistui 60 560 käyttäjää.

Vihreät jäivät AfD:n jälkeen toiseksi lähes 10 prosenttiyksiköllä ja saivat 19,9 prosenttia äänistä. CDU oli kolmantena 17,6 prosentilla ja SPD 12,5 prosentilla. Vasemmistopuolue sai 6,5 prosenttia, BSW 4,5 prosenttia ja FDP 3,6 prosenttia.

AfD puhuu rutiininomaisesti LGBT-symboliikkaa ja LGBT-opetusta vastaan kouluissa, mutta tämä ei näytä lannistavan monia homomiehiä.

Puolueen puheenjohtaja on esimerkiksi tunnettu lesbonainen Alice Weidel, joka torjuu LGBT:n politisoituneen muodon. Sen sijaan monet homot ja lesbot eivät heteroiden tavoin koe seksuaalisuuttaan poliittiseksi liikkeeksi.

Jotkut LGBT-ihmiset eivät ole tyytyväisiä joukkomaahanmuuttoon, joka on tuonut mukanaan lukuisia vieraista maista tulleita ihmisiä, jotka suhtautuvat LGBT-ideologiaan vihamielisesti ja väkivaltaisesti, mukaan lukien Lähi-idästä tulleet muslimit ja afrikkalaiset.

Nuorten homomiesten keskuudessa AfD on suosituin valinta vielä suuremmalla marginaalilla. 18-24-vuotiaiden ryhmä äänestäisi AfD:tä 34,7 prosenttia. 25-39-vuotiaiden keskuudessa osuus on 32,3 prosenttia. Vanhemmat homomiehet, 60-vuotiaat ja sitä vanhemmat, äänestäisivät AfD:tä vain 19,8 prosenttia, kun taas CDU on edellä.

Tämä kuvastaa monin tavoin koko väestön suuntauksia. Esimerkiksi Brandenburgin vaaleissa alle 50-vuotiaat äänestivät AfD:tä huomattavasti suuremmalla osuudella kuin vanhemmat yli 60-vuotiaat äänestäjät.

