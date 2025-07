Homopariskunta rahoitti rahankeräyksellä sijaissynnyttäjän – toinen miehistä paljastui tuomituksi pedofiiliksi

Laajasti levinnyt video esittelee homoparin ”matkan isyyteen”. Video on myös paljastanut, että poikavauva on tällä hetkellä rekisteröidyn lasten seksuaalirikollisen huostassa. Homopariskunta Logan Riley ja Brandon Mitchell saivat virallisesti huomiota julkaistuaan videon, jossa esiteltiin heidän vastasyntynyt poikansa. Sen jälkeen on käynyt ilmi, että Mitchell on tuomittu pedofiili.

Video, jonka pari jakoi alun perin omilla sosiaalisen median alustoillaan, oli tarkoitettu tarjoamaan lämminhenkinen katsaus heidän vastasyntyneen poikansa ensimmäiseen elinvuoteen. Se herätti kuitenkin nopeasti huomiota, kun irlantilainen oikeistoaktivisti ja poliitikko Derek Blighe jakoi sen uudelleen 27. heinäkuuta X:ssä (entinen Twitter).

”Ellei ihme tapahdu, niin tällä lapsella ei ole juurikaan mahdollisuuksia normaaliin elämään”, Blighe kirjoitti kuvatekstissä, joka on sittemmin kerännyt yli miljoona katselukertaa. Tuolloin pariskunnan henkilöllisyys ei ollut julkisesti tiedossa, ja Blighen julkaisu herätti kritiikkiä ja pilkkaa, erityisesti samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeuksien puolustajilta, jotka tyrmäsivät hänen huolensa ”homofobisina”.

”Se on homofobista. Jos lapsella on kaksi rakastavaa isää, ei ole mitään näyttöä siitä, että lapsi ei pärjäisi elämässä” vastasi Bev Jackson Alliance LGB:stä.

Toinen vastaus Blighen kommenttiin käyttäjältä @LouiseScot51918 keräsi yli 200 000 tykkäystä ja kuului: ”Se tekee minut onnelliseksi. Tuo vauva kasvatetaan vihaamatta ihmisiä ja hänet rakastetaan.”

Rekisteröity seksuaalirikollinen

Mutta vain 24 tuntia sen jälkeen, kun video levisi sosiaalisessa mediassa, vahvistettiin, että toinen videossa esiintyvistä miehistä on rekisteröity seksuaalirikolliseksi lasten hyväksikäytöstä.

Brandon Keith Mitchell on Pennsylvanian osavaltiossa luokiteltu tason 1 seksuaalirikolliseksi, ja hänet pidätettiin vuonna 2016 sen jälkeen, kun hän oli yrittänyt houkutella 16-vuotiasta poikaa seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Uhri oli Downingtown West High Schoolin oppilas, jossa Mitchell oli työskennellyt kemianopettajana. Hän oli tuolloin 30-vuotias.

Kuva: Pennsylvanian seksuaalirikollisten rekisteri. Kuvakaappaus X.

Chesterin piirikunnan syyttäjänviraston ja Downingtownin poliisilaitoksen julkaisemien tietojen mukaan Mitchell pyysi poikaa lähettämään hänelle alastonkuvia. Hän kertoi uhrille myös haluavansa katsella tämän masturbointia ja lähetti uhrille noin 20 alastonkuvaa itsestään.

Poliisi suoritti opettajan elektronisten laitteiden ja puhelintietojen etsinnän, joka paljasti, että hän oli vaihtanut yli 12 000 tekstiviestiä uhrin kanssa. Nämä keskustelut kestivät toukokuusta 2013 joulukuuhun 2014. Mitchell oli käskenyt uhria poistamaan heidän keskustelunsa.

Poliisi löysi Mitchellin kannettavasta tietokoneesta myös satoja muita seksuaalisesti loukkaavia videoita, joissa esiintyi lapsi. Mitchell tunnusti syyllisyytensä törkeään lapsipornografian hallussapitoon ja yhden alaikäisen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, ja hänet tuomittiin 23 kuukauden vankeusrangaistukseen. Mutta oikeuden pöytäkirjat osoittavat, että hänelle myönnettiin ehdonalainen vapaus vain kaksi kuukautta tuomionsa jälkeen.

Ehdonalaisen vapautuksen ehtoihin kuului, että hän ei saa olla ilman valvontaa tekemisissä alaikäisten kanssa ja että hän luopuu opettajan lupastaan. Hän siirtyi nopeasti kemistiksi Eurofins BioPharma Product Testing -yritykseen Lancasterissa, jossa hän on työskennellyt viimeiset 9 vuotta.

Homopari keräsi rahaa sijaissynnyttäjää varten

Vuonna 2021 Mitchell meni naimisiin Logan Rileyn, Marylandista kotoisin olevan toisen luokan opettajan, kanssa ja muutti Seven Valleysiin, Pennsylvaniaan. Vuonna 2023 he käynnistivät GoFundMe-kampanjan kerätäkseen rahaa sijaissynnyttäjälle, jota Mitchell mainosti LinkedIn-profiilissaan.

”Nimeni on Logan ja olen toisen luokan opettaja. Olen kotoisin Annapolisista, Marylandista, ja opetan Baltimoren kaupungin ulkopuolella. Pidän rannasta, uimisesta ja kaikesta, mikä liittyy veteen. Uin sekä lukiossa että yliopistossa ja toimin kesällä hengenpelastajana. Pidän ystävien ja perheen seurasta ja rakastan opettamista”, GoFundMe-kampanjassa lukee. ”Sulhaseni nimi on Brandon, ja hän työskentelee lääkelaboratoriossa. Hän on kotoisin Lancasterista, Pennsylvaniasta, ja työskentelee kaupungin ulkopuolella. Hän nauttii matkustamisesta, sillä hän on asunut Englannissa ja Etelä-Afrikassa. Hän nauttii myös politiikasta, historiasta ja muiden kulttuurien kokemisesta. Hän arvostaa perhettä ja ystäviä ja on innoissaan uuden perheen perustamisesta.”

Riley ei mainitse GoFundMe-sivuston kuvauksessa missään, että hänen aviomiehensä on tuomittu seksuaalirikollinen.

Marraskuussa 2023 Riley päivitti GoFundMe-sivustoa uutisella, että he olivat onnistuneesti löytäneet sijaissynnyttäjän.

”Sijaissynnyttäjämme kävi läpi laajat lääketieteelliset ja sosiaalityöntekijöiden arvioinnit, jotta hänet hyväksyttäisiin sijaissynnyttäjäksi. Hyväksynnän jälkeen alkoi pitkä oikeudellinen ja taloudellinen prosessi. Olemme niin innoissamme, että upea sijaissynnyttäjämme kantaa yhtä alkioistamme ja auttaa meitä laajentamaan perhettämme”, Riley kirjoitti päivityksessä ja allekirjoitti sen ”Tulevat isät, Logan ja Brandon”.

Pari keräsi ystäviltä ja perheeltä hieman yli 2 000 dollaria, vaikka tavoitteena oli kerätä 50 000 dollaria.

Reduxx otti yhteyttä Mitchellin rekisteröinnin ylläpidosta vastaavaan Pennsylvanian osavaltion poliisilaitokseen ja sai tietää, että osavaltio ei automaattisesti kiellä seksuaalirikoksista tuomituilta henkilöiltä lasten hankkimista, huoltajuuden saamista tai vanhemman oikeuksien käyttämistä. Vaikka Pennsylvanian adoptiolaki kieltää seksuaalirikollisilta lasten adoptoinnin tai sijaisvanhemmuuden, raskausajan sijaissynnytys kiertää kaikki tällaiset lait syntymää edeltävillä vanhemmuusmääräyksillä.

Pennsylvaniaa pidetään ”sijaissynnyttäjäystävällisenä” osavaltiona, ja tulevat vanhemmat voivat hankkia syntymää edeltävän määräyksen, yleensä sen jälkeen, kun sijaisäiti on edennyt raskauden toiseen kolmannekseen. Määräyksessä tulevat vanhemmat julistetaan laillisiksi vanhemmiksi ja heidän nimensä merkitään lapsen syntymätodistukseen.

On epäselvää, oliko sijaissynnyttäjä tietoinen siitä, että Mitchell oli tuomittu seksuaalirikollinen, ennen kuin hän suostui järjestelyyn.

Lähde: Reduxx

