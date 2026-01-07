’Hope Not Hate’ -aktivisti paljastettiin pedofiiliksi

Entinen Britannian hallituksen rahoittaman antifasistisen ja rasismin vastaisen kampanjaryhmän ”Hope Not Hate” järjestäjä on tunnustanut syyllisyytensä sarjaan seksuaalirikoksia, jotka kohdistuivat 13-vuotiaaseen tyttöön.

Entinen työväenpuolueen jäsen Liron Woodcock-Velleman, 30, myönsi 2.1. syytteen Highbury Cornerin käräjäoikeudessa yrittämisestä harrastaa seksuaalista kanssakäymistä lapsen kanssa ja toisen syytteen saada 13–15-vuotias lapsi katsomaan seksuaalisen toiminnan kuvaa.

Yhden lapsen isä, joka äskettäin erosi työväenpuolueen neuvoston jäsenen tehtävästä Barnetissa Lontoossa ja on korkea-arvoinen hahmo Israel-myönteisessä sosialistiryhmässä Jewish Labour Movementissa (JLM), vapautettiin takuita vastaan ennen tuomion antamista 10. helmikuuta, raportoi GB News.

Oikeudessa kuultiin, että Woodcock-Velleman lähetti alastonkuvia itsestään teini-ikäiselle uhrilleen, kysyen ”oletko neitsyt” ja oliko hän ”yksin kotona”. Hän pyysi myös lapselta vähäpukeisia kuvia itsestään.

Woodcock-Vellemanin puolustusasianajaja Ali Hussain kertoi oikeudelle, että hänen asiakkaansa oli ”hyväluonteinen henkilö”, tällä hetkellä työtön ja ”perheenisä”, joka käytti masennuslääkkeitä.

”Hänen taustastaan on paljon tietoa, joka auttaa tuomioistuinta näkemään, miten hän päätyi tähän tilanteeseen,” hän sanoi.

Rikokset tapahtuivat 3.–10. joulukuuta 2024.