Entinen Britannian hallituksen rahoittaman antifasistisen ja rasismin vastaisen kampanjaryhmän ”Hope Not Hate” järjestäjä on tunnustanut syyllisyytensä sarjaan seksuaalirikoksia, jotka kohdistuivat 13-vuotiaaseen tyttöön.
Entinen työväenpuolueen jäsen Liron Woodcock-Velleman, 30, myönsi 2.1. syytteen Highbury Cornerin käräjäoikeudessa yrittämisestä harrastaa seksuaalista kanssakäymistä lapsen kanssa ja toisen syytteen saada 13–15-vuotias lapsi katsomaan seksuaalisen toiminnan kuvaa.
Yhden lapsen isä, joka äskettäin erosi työväenpuolueen neuvoston jäsenen tehtävästä Barnetissa Lontoossa ja on korkea-arvoinen hahmo Israel-myönteisessä sosialistiryhmässä Jewish Labour Movementissa (JLM), vapautettiin takuita vastaan ennen tuomion antamista 10. helmikuuta, raportoi GB News.
Oikeudessa kuultiin, että Woodcock-Velleman lähetti alastonkuvia itsestään teini-ikäiselle uhrilleen, kysyen ”oletko neitsyt” ja oliko hän ”yksin kotona”. Hän pyysi myös lapselta vähäpukeisia kuvia itsestään.
Woodcock-Vellemanin puolustusasianajaja Ali Hussain kertoi oikeudelle, että hänen asiakkaansa oli ”hyväluonteinen henkilö”, tällä hetkellä työtön ja ”perheenisä”, joka käytti masennuslääkkeitä.
”Hänen taustastaan on paljon tietoa, joka auttaa tuomioistuinta näkemään, miten hän päätyi tähän tilanteeseen,” hän sanoi.
Rikokset tapahtuivat 3.–10. joulukuuta 2024.
Mikäs tää Liron Woodcock-Velleman juttu oikein on kun tyyppi oli brittilän työväenpuolueen jäsen ja nyt sosialistisessa j-talaisessa työväen liikkeessä pomona, taitaapa olla nyt se ensimmäinen kerta kun joku sosialisti ryhmä olisi jotenkin Israel myönteinen. BTW, mikäs päivä se nyt olikaan se huhtikuun ensimmäinen?
Puolustuksen esittämillä argumenteillä Ali Hassan vapautuu syytteistä, työtön, perheenisä masennuslääkeiden uuvuttama onneton kulkija, myös työväenliikkeen myötä tuleva paine asettaa heikompilahjaisen ylipääsemättömään tilanteeseen, ei auta terapiat, ei vankilat, lampaiden ja kilipukkien vahtimisessa Ali Hassan voisi menestyä ja tuottaa näin suurta iloa perheelleen.