Hovioikeus määräsi seksuaalirikoksesta tuomitun ja karkotusta odottavan turvapaikanhakijan säilöönoton lopetettavaksi

Itä-Suomen hovioikeus kumosi Etelä-Karjalan käräjäoikeuden maaliskuussa tekemän päätöksen ulkomaalaismiehen säilössäpidosta. Rankoista lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista tuomittu mies oli saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen jo vuosia aiemmin ja poliisi pyrki nyt turvaamaan miehen maastapoistamisen toteutumisen.

Ulkomaalaismies vangittiin Oulussa loppusyksystä 2018 seitsemän muun miehen kanssa epäiltynä lapseen kohdistuneista rankoista seksuaalirikoksista. Miehet olivat tulleet Suomeen turvapaikanhakijoina ja kiintiöpakolaisina.

Mies tuomittiin vuonna 2019 Oulun käräjäoikeudessa usean vuoden mittaiseen vankeusrangaistukseen. Hän valitti tuomiostaan Rovaniemen hovioikeuteen, joka ei maaliskuussa antamassaan päätöksessä kuitenkaan muuttanut tuomiota. Tuomion muuttamiseen ei olisi lopulta ollut tarvettakaan, sillä mies vapautettiin vankeudesta maaliskuun lopussa kärsittyään reilusti alle puolet Oulun käräjäoikeuden määräämästä vankeustuomiosta.

Miehen turvapaikka-anomus oli hylätty jo vuonna 2016, joten poliisi teki esityksen miehen ottamisesta säilöön ennen maasta poistamista. Miehellä ei poliisin mukaan ole Suomeen minkäänlaisia siteitä.

Mies vastusti säilöönottovaatimusta ja vaati päästä vapaaksi. Hänen mukaansa säilössä pitäminen olisi kohtuutonta. Hän on tullut Suomeen vuonna 2015 turvapaikanhakijana eikä ole raiskaustuomion lisäksi saanut Suomessa oleilunsa aikana muita tuomioita. Miehen oikeusavustajan mukaan rikosperusteista säilöönottoa voisi käyttää vain, kun henkilö on tullut Suomeen tehdäkseen rikoksia, mitä mies omien sanojensa mukaan ei ole tehnyt. Lisäksi mies on maaliskuussa 2020 hakenut turvapaikkaa Suomesta toistamiseen ja hänet on helppo tavoittaa vastaanottokeskuksesta, jolloin säilöönotto ei ole tarpeen. Poliisi tosin pitää uuden turvapaikkaprosessin aloittamista vain keinona viivyttää maastapoistamista.

Etelä-Karjalan käräjäoikeus määräsi miehen otettavaksi säilöön odottamaan karkotusta hänen tekemänsä rikoksen vakavuuden vuoksi. Lisäksi käräjäoikeuden mukaan mies on todistettavasti tehnyt Suomessa vakavan rikoksen, jolloin yleisen järjestyksen säilymisen ja maasta poistamisen toteutumisen kannalta säilöönotto on perusteltua.

Mies kanteli Etelä-Karjalan käräjäoikeuden päätöksestä Itä-Suomen hovioikeuteen, joka kumosi käräjäoikeuden päätöksen säilöönotosta, vaikka poliisi vaati kantelun hylkäämistä.

Hovioikeuden perustelujen mukaan miehen Suomeen saapumisen ja vangitsemisen välillä kulunut aika on pitkä, minkä vuoksi miehen ei voida päätellä tulleen Suomeen tekemään rikoksia. Hän ei myöskään ole ollut vaaraksi yleiselle turvallisuudelle ja järjestykselle häiriökäyttäytymisellä vaan elellyt normaalia elämää turvapaikkaprosessin aikana.

Hovioikeus katsoi, että mies on jo kärsinyt hänelle tuomitun rangaistuksen eikä mikään viittaa hänen syyllistyvän uusiin rikoksiin, joten hovioikeus määräsi miehen päästettäväksi heti vapaaksi. Myös miehen henkilöllisyys määrättiin salattavaksi.

Miehen asianajajalle maksettavat palkkiot hovioikeudessa 674 euroa jäävät valtion vahingoksi.

Lähteet Kansalainen, Itä-Suomen hovioikeuden ja Etelä-Karjalan käräjäoikeuden asiakirjat.

Otsikkoa muutettu 8.4 klo 17:58