HS: 15-vuotias tyttö toi ystävänsä miehelle ja avusti raiskaamista Helsingissä

Helsingin hovioikeus on tuominnut kolmekymppisen Rami Sabah Ahmedin ja 15-vuotiaan tytön törkeästä raiskauksesta, jossa uhrina oli nuorisokodista karannut 16-vuotias tyttö. Tyttö järjesti miehelle ystävänsä, auttoi riisumisessa ja kiinnipitämisessä asunnolla Helsingissä.

Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat.

Tyttö piti ystäväänsä kiinni ja kuvasi raiskauksen

Rami Sabah Ahmed raiskasi päihtyneen uhrin keväällä 2021, kun toinen tuomittu piti uhria kiinni ja kuvasi tapahtuneen.

Ahmed tuomittiin kahden vuoden ja yhdeksän kuukauden vankeuteen, ja tytön tuomio alennettiin hovioikeudessa yhteen vuoteen ja kahteen kuukauteen ehdollista vankeutta.

Keväällä 2021 kolmekymppinen Ahmed ja 15-vuotias tyttö keskustelivat viestitse ja sopivat tapaamisen miehen asunnolla. Tytön mukana sovittiin tulevan hänen 16-vuotias ystävänsä, joka oli hatkassa nuorisokodista.

Uhri oli jo asunnolle tullessaan humalassa, ja tytön mukaan mies tarjosi hänelle lisäksi vielä kokaiinia.

Kun uhri oli hyvin päihtynyt, riisuivat tuomitut hänet ja koskettelivat häntä. 15-vuotias piti uhria kiinni sängyllä ja mies tarttui uhria kurkusta siten, ettei hän päässyt pyristelemään pois tilanteesta.

Mies raiskasi tytön toisen tuomitun kuvatessa.

Uhri kertoi asiasta myöhemmin toiselle henkilölle. Todistajan mukaan uhri kertoi tuomitun tytön pettäneen hänet, huumanneen ehkä tyrmäystipoilla ja painostaneen tekemään asioita, joita hän ei halunnut tehdä.

Mies kiisti raiskauksen: tytöt haisivat pahalle ja olivat likaisen näköisiä

Ahmed kertoi oikeudelle, ettei tiennyt tyttöjen olevan alaikäisiä ja että oli vain luvannut tytöille yösijan, sillä he näyttivät kodittomilta. Ensin mies kiisti olleensa sukupuoliyhteydessä, sillä hänen mukaansa tytöt haisivat pahalta ja olivat likaisen näköisiä.

Poliisin kerrottua Seri-keskuksessa tehdystä dna-testistä mies kuvaili sukupuoliyhteyden tapahtuneen yhteisestä tahdosta.

Tuomitun kertomus muuttui tutkinnan aikana monilta osin. Hän väitti muun muassa toisen tuomitun itkeneen, sillä mies ei harrastanut seksiä hänen kanssaan, sitten että tuomittu tyttö ei halunnut seksiä ja lopulta että hän halusi sitä, mutta myöhemmin.

Myös tuomittu tyttö kiisti teon.

Hän kertoi oikeudelle olleensa itsekin päihtynyt, ja ettei muista illasta mitään. Hänen mukaansa mies oli aiemmin viestittänyt hänelle haluavansa uhriksi joutuneen tytön. Raiskauksen kuvaamista hän perusteli uhrin poikaystävän pyynnöllä.

Törkeästä raiskauksesta linnatuomio

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi vuonna 1991 syntyneen Rami Sabah Ahmedin törkeästä raiskauksesta kahden vuoden ja yhdeksän kuukauden vankeuteen.

Lisäksi oikeus määräsi hänet maksamaan 80 euron rikosuhrimaksun, 5 400 euroa oikeudenkäyntikuluja sekä yhteisvastuullisesti toisen tuomitun kanssa 4 400 euroa oikeudenkäyntikuluja ja 6 300 euroa korvauksia uhrille.

Vuonna 2005 syntyneen tytön oikeus tuomitsi yhden vuoden ja kuuden kuukauden ehdolliseen vankeuteen törkeästä raiskauksesta nuorena henkilönä.

Oikeudenkäyntikuluja tyttö määrättiin maksamaan omalta osaltaan 755 euroa.

Molemmat valittivat tuomiosta.

Helsingin hovioikeudelle mies kertoi luulleensa molempia tyttöjä täysi-ikäisiksi. Miehen mukaan 15-vuotiaan iäksi oli deittisovelluksessa kirjattu 21. Hän kertoi tytön viestitelleen pyytäen yösijaa.

Hovioikeus piti miehen tuomion ennallaan, mutta alensi uhrille maksettavia korvauksia 1 300 euroon.

Tytön tuomiota hovioikeus laski neljällä kuukaudella.

Oikeus määräsi tuomitut maksamaan yhteisvastuullisesti 500 euroa oikeudenkäyntikuluja ja tytön lisäksi 400 euroa.