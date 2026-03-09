HS: Mies raiskasi 77-vuotiaan muistisairaan tämän kotona Helsingissä

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi 40-vuotiaan Kusay Wisam Muatamad Ahmad Al-Moddariksen viiden vuoden ja kolmen kuukauden vankeuteen törkeästä kotirauhan rikkomisesta, törkeästä raiskauksesta sekä varkaudesta.

Mies tunkeutui uhrin kotiin Helsingissä viime marraskuussa, käytti huumeita ja raiskasi naisen useita kertoja.

Nelikymppinen mies tunkeutui kaverinsa kanssa 77-vuotiaan muistisairaan naisen kotiin ja raiskasi tämän useita kertoja. Mies tunsi uhrin entuudestaan, sillä uhri oli antanut miehen välillä käydä kotonaan lataamassa puhelinta, vessassa tai nukkumassa sohvalla.

Miehet olivat menneet naisen ovelle ja soittaneet ovikelloa. Kun nainen oli avannut oven, miehet tunkeutuivat sisään ja jäivät sinne yön yli. Asunnolla miehet käyttivät muuntohuume alfa-pvp:tä.

Mies käski naisen riisua vaatteensa ja mennä lattialle siirretylle patjalle makaamaan. Sen jälkeen hän raiskasi naisen usealla eri tavalla useita kertoja.

Uhri makasi verisellä patjalla seuraavaan päivään

Nainen pääsi ylös vasta poliisien saapuessa paikalle seuraavana päivänä. Poliisit paikalle hälytti kotihoidon työntekijä, joka löysi miehet asunnosta tullessaan tarkastamaan naisen vointia.

Nainen oli poliisin mukaan yhä verisellä patjalla selvästi hädissään.

Iäkäs nainen oli tilanteesta hämmentynyt. Hänellä oli muistisairautensa vuoksi jo valmiiksi vaikeuksia puheentuotossa eikä hän pystynyt myöhemmin kertomaan tapahtumista erityisen tarkasti. Nainen kuitenkin pystyi poliisille kertomaan sen, että oli kieltänyt miestä.

Kumpikin miehistä kiisti syyllistyneensä rikoksiin. Nelikymppinen mies myönsi sukupuoliyhteyden, mutta sanoi sen tapahtuneen yhteisymmärryksessä ja uhrin olleen aloitteellinen. Oikeus ei uskonut miehen selitystä.

Viisi vuotta ja kolme kuukautta vankeutta

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi vuonna 1985 syntyneen Kusay Wisam Muatamad Ahmad Al-Moddariksen viiden vuoden ja kolmen kuukauden vankeuteen törkeästä kotirauhan rikkomisesta, törkeästä raiskauksesta sekä varkaudesta.

Mies määrättiin maksamaan uhrille 15 500 euron vahingonkorvaus sekä yhteisvastuullisesti ystävänsä kanssa 2 000 euron korvaus.

Miehen rikoskumppani, vuonna 1998 syntynyt mies tuomittiin viiden kuukauden ehdolliseen vankeuteen törkeästä kotirauhan rikkomisesta. Hänen kohdallaan syytteet törkeästä raiskauksesta ja varkaudesta hylättiin.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Helsingin Sanomat