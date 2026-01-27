HS: Thaimedia julkaisi kuvia rahalahjuksesta, joka on suomalaisen marjafirman tuotelaatikossa

Kainuulaisen Kiantaman tuotemerkillä Biokia varustettua laatikkoa käytettiin rahojen pakkauksena. Poliisi tutkii lahjusväitteitä yhdessä thaimaalaisten kanssa.
Helsingin Sanomien mukaan Thaimaan poliisi epäilee suomalaisten marjayhtiöiden liikekumppanin antaneen maan työministerille yli 80 000 euron lahjuksen pahvilaatikossa, jossa oli suomalaisen Kiantaman Biokia-tuotemerkki.
Suomalaisten luonnonmarjayhtiöiden epäillään lahjoneen kahta thaimaalaisministeriä ja kahta virkamiestä yhteensä noin 36 miljoonalla bahtilla eli noin miljoonalla eurolla vuosina 2020–2023.
Suomen keskusrikospoliisi on tutkinut tapausta Thaimaan viranomaisten kanssa. Yle kertoi tammikuussa, että Suomessa asia on edennyt syyteharkintaan, ja marjayrittäjiä epäillään törkeän lahjuksen antamisesta.
Suomussalmelaisen Kiantaman entinen toimitusjohtaja Vernu Vasunta kertoo Helsingin Sanomille, että thaimaalainen liikekumppani jälleenmyi Biokian tuotteita Thaimaassa noin vuosikymmenen ajan, eikä yhtiöllä ollut kontrollia siihen, mihin pahvilaatikot päätyivät toimituksen jälkeen.
Vasunta jätti Kiantaman toimitusjohtajan tehtävän viime syksynä, kun hänet ja thaimaalainen liikekumppani tuomittiin 62 törkeästä ihmiskaupasta Lapin käräjäoikeudessa. Sama liikekumppani toimi poimijoiden koordinaattorina ja rekrytoijana myös luonnonmarjayhtiö Polaricalle. Tämän ihmiskauppajutun oikeudenkäynti jatkuu Lapin käräjäoikeudessa.
Kiantama kertoi viime syksynä sosiaalisessa mediassa lopettaneensa Biokia-tuotemerkin, jonka alla valmistettiin ja myytiin marjatuotteita, kuten marjajauhoja.