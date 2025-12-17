HSL kokeilee uusia keinoja lipuntarkastajien turvaamiseksi väkivallalta – Vasemmistonuorten paikallisjärjestö vaatii lipuntarkastajien kieltämistä

Helsingin seudun liikenne (HSL) aloitti lokakuussa kehokamerakokeilun lipuntarkastajien turvallisuuden parantamiseksi.
Etelä-Suomen vasemmistonuoret vaativat ”undercover smurffeiksi” kutsumiensa lipuntarkastajien kieltämistä pääkaupunkiseudulla.
Turvasumutekaan ei riitä suojaamaan lipuntarkastajia väkivallalta
Lipuntarkastajiin kohdistuvien uhka- ja väkivaltatilanteiden määrä on noussut jo vuosia.
Lipuntarkastajat liikkuvat aina 2–6 hengen ryhmissä. Lisäksi heillä on ollut vuodesta 2010 eteenpäin mukanaan turvasumute. Nämä keinot eivät kuitenkaan ole suojanneet lipuntarkastajia väkivaltaisilta välikohtauksilta.
Kehokamerakokeilu kestää kolme kuukautta ja sen päättymisen jälkeen päätetään, laajennetaanko kokeilua.
Matkalippujen tarkastus -yksikön päällikkö Satu Koskinen kertoi Ilta-Sanomille, että havaintojen perusteella jo pelkkä kameran kantaminen saa jotkut asiakkaat käyttäytymään rauhallisemmin.
Väkivaltaiset ja uhkaavat tilanteet liittyvät usein siihen, ettei asiakkaalla ole matkalippua ja hänelle aiotaan määrätä siitä 100 euron tarkastusmaksu.
HSL:n lipuntarkastajat ovat tarkistaneet tänä vuonna tähän mennessä matkaliput noin 3 miljoonalta matkustajalta. Heistä 3,84 prosentilla ei ollut matkalippua. Koskinen kertoo, että liputta matkustaminen itsessään ei ole lisääntynyt, vaikka väkivaltaiset asiakaskohtaamisen ovat.
Vasemmistonuorten paikallisjärjestö kieltäisi lipuntarkastajat
Etelä-Suomen vasemmistonuoret vaatii Facebook-julkaisussaan HSL:n lipuntarkastajien kieltämistä pääkaupunkiseudulla. Järjestö kutsuu siviilipukuisia tarkastajia ”undercover smurffeiksi”.
Vasemmistonuoret perustelee vaatimustaan sillä, että lippujen hinnat ovat liian korkeat. Järjestö kritisoi myös pummilla matkustamisesta määrättävän sadan euron sakon suuruutta.
Vasemmistonuoret vaativat, että HSL käyttää tarkastajien palkkaamisesta koituvat kustannukset lippujen hintojen alentamiseen.
Suomen kommunisti nuorilla ei ole mitään oikeuksia vaatia mitään, pidetään itärajaa sen verran auki, että saamme niska-perse otteella heittää heidät omiensa luokse.