Huijarit kehottavat nyt asentamaan sovelluksia

Poliisin havaintojen mukaan parhaillaan on liikkeellä huijaustapa, jossa uhria kehotetaan puhelun aikana asentamaan sovellus, jonka avulla voisi estää petollisia maksuja toteutumasta.

Huijaus hyödyntää turvatilihuijaukselle ominaista tekotapaa, jossa uhrille uskotellaan tämän tilivarojen olevan vaarassa. Poliisin tietojen mukaan huijauspuhelun aikana uhria on kielletty kertomasta omia tunnuksia ja painotettu, että sovelluksen lataaminen olisi ainoa tapa välttää vahingot.

Pankki, poliisi tai mikään muukaan rehellinen toimija ei koskaan kysy tunnuksiasi tai kehota lataamaan sovelluksia varojen turvaamiseksi.

Jos epäilet siirtäneesi varoja huijarille, ota ensin yhteys omaan pankkiisi. Tämän jälkeen tee asiasta rikosilmoitus.