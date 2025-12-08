Huittisten kesäkuisen murhan esitutkinta on valmistunut

Lounais-Suomen poliisi on saanut valmiiksi Huittisissa kesällä tapahtuneen epäillyn henkirikoksen esitutkinnan. 28-vuotiaan miehen epäillään surmanneen 63-vuotiaan äitinsä heidän yhteisessä kodissaan perjantaiaamuna 27. kesäkuuta.
– Poliisin esitutkinnassa on selvinnyt, että tapahtumahetkellä asunnossa ei ollut muita henkilöitä kuin uhri ja epäilty. Miehen epäillään surmanneen oman äitinsä lyömällä tätä veitsellä kymmeniä kertoja ylävartalon alueelle, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juho Rinne Lounais-Suomen poliisilaitokselta.
Epäilty soitti tapahtuneesta itse hätäkeskukseen, mutta on ollut esitutkinnassa suoritetuissa kuulusteluissa vaitonainen epäillystä teostaan.
Poliisi tutki tapahtunutta murhana, koska teon katsotaan olleen erityisen raaka, julma ja kokonaisuudessaan törkeä. Esitutkinnassa ei ilmennyt teon motiiviksi mitään perusteltua syytä.
Mies vangittiin todennäköisin syin murhasta epäiltynä Satakunnan käräjäoikeudessa 30. kesäkuuta. Käräjäoikeus määräsi samassa yhteydessä miehen mielentilatutkimukseen jo esitutkintavaiheessa. Mies on edelleen vangittuna.
Asia etenee seuraavaksi syyttäjälle syyteharkintaan. Syytteen nostamisen määräpäivä on 15. tammikuuta 2026.