Hunter Biden hyökkäsi raivoisasti valkoisia miehiä vastaan

”Ihmiset ovat siis todella järkyttyneitä laittomasta maahanmuutosta? Haistakaa v**tu. Miten luulette, että hotellihuoneenne siivotaan? Miten luulette, että saatte ruokaa pöytäänne?” Hunter Biden pauhaa YouTube-profiili Andrew Callaghanin haastattelussa.

Ainutlaatuisessa haastattelussa, joka julkaistiin maanantaina, on runsaasti kirosanoja ja halventavia kommentteja skandaalista tunnetulta 55-vuotiaalta poliitikolta.

NEW – Hunter Biden crashes out over whites and migrants: "White men in America are 45 more times likely to commit a fucking violent crime than an immigrant… I say fuck you!" pic.twitter.com/vBEe6cktBG

