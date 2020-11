Huomautti virtsaamisesta yleisellä paikalla – etelämaalaiset pahoinpitelivät

Etelämaalaisista yksi heitti miehen päälle tuopillisen olutta. Sitten etelämaalaiskolmikko pahoinpiteli virtsaamisesta huomauttaneen.

Mies oli elokuussa 2019 vaimonsa kanssa matkalla kotiin, kun hän huomasi, että roskakatoksen vieressä virtsattiin. Kun hän huomautti asiasta, puhkesi myrsky.

Kolme etelämaalaista hyökkäsi raivostuneina julkisella paikalla virtsaamisesta huomauttaneen kimppuun.

Etelämaalaisista yksi heitti miehen päälle tuopillisen olutta. Sitten virtsannut ”hädänalainen” löi miestä kasvoihin ja potkaisi vatsaan.

Kun mies yritti ottaa puhelimellaan kuvia todisteeksi, kaksi muuta etelämaalaista hyökkäsi miehen kimppuun. Kaksi hyökkääjää piti miestä kiinni kun kolmas löi häntä kasvoihin ja rintaan. Pahoinpitely keskeytyi, kun paikalle ilmestynyt henkilö sanoi poliisien olevan tulossa.

Yhteenotossa pahoinpitelyn uhri sai kasvoihin mustelmia ja naarmuja, huuli halkesi ja kasvojen toinen puoli turposi. Seurauksena oli myös pitkäkestoista kipua leukaan.

Oikeudessa kaikki etelämaalaiset kiistivät syytteet pahoinpitelystä. Yksi heistä sanoi, että ei muista tapahtumista mitään.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus katsoi uhrin kertomuksen olevan uskottava ja linjassa sen kanssa, mitä tämä oli kertonut esitutkinnassa. Silminnäkijöiden ja uhrin kertomuksen perusteella käräjäoikeus katsoi kolmen etelämaalaisen syyllistyneen pahoinpitelyyn.

Käräjäoikeus katsoi, että yhden pahoinpitelijän aiemmin saama tuomio Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa on riittävä seuraamus myös tästä kyseisestä pahoinpitelystä. Vuonna 1995 syntynyt Mustafa Faris Abbas Al-Hamdaani on tänä syksynä tuomittu Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa 2 vuoden 8 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja pahoinpitelystä. Kyseiset vankeustuomioon johtaneet rikokset mies on tehnyt vuosien 2017 ja 2018 aikana.

Kahdelle muulle etelämaalaiselle käräjäoikeus määräsi pahoinpitelystä 60 päiväsakkoa, mikä miesten tuloilla tekee 360 euroa.

Yhteisvastuullisesti tuomitut joutuvat korvaamaan pahoinpidellylle 800 euroa erilaisia kärsimyskorvauksia sekä rikkoutuneista silmälaseista 250 euroa. Miehet velvoitettiin myös korvaamaan virtsaamisesta huomauttaneelle tämän oikeudenkäyntikulut 2966 euroa.

Lähteet Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan käräjäoikeuksien tuomiot, Kansalainen.