Huono kielitaito vaivaa ruotsalaisia peruskoululaisia

Puolet luoteisen Tukholman peruskoulujen kuusivuotiaista puhuu ruotsia kehnosti. Vajavainen kielitaito vaarantaa tavoitellut oppimistulokset, sanoo Järvan alueen peruskoulutoimen johtaja Happy Hilmarsdottir-Arenvall.

Järvaområdet käsittää Rinkebyn, Kistan ja Tenstan kaupunginosat. SVT:n eilen julkaiseman artikkelin mukaan kyseisten alueiden kolmessatoista peruskoulussa on asetettu prioriteetiksi kielen oppiminen kaikissa aineissa. Oppilaiden kielitaito kartoitetaan jo esikoululuokalla, jotta oppilaan kielikykyjä voitaisiin alusta alkaen kohentaa.

– Noin puolella oppilaista on erittäin huono ruotsin kielitaito, sanoo koulutoimenjohtaja. Nämä oppilaat ovat kielen osaamisesta kaksi-kolme vuotta jäljessä niistä, joilla ruotsi on äidinkieli. Heikoin tilanne on Rinkebyssä Askebyn koulussa, jossa seitsemän kymmenestä kuusivuotiaasta ei selviydy kielivaatimuksista, joita lapsella tulisi olla koulun aloittaessaan.

Askebyn koulun rehtori Lars-Göran Jacobsson pitää hirvittävänä, että oppilaalla ei ole perustavia kielitaitoja saapuessaan peruskouluun.

Osa näistä lapsista on tullut Ruotsiin maahanmuuttajana, mutta monet ovat maassa syntyneitä, eivätkä silti puhu ruotsia. Eräänä selityksenä pidetään, etteivät lapset ole luontevasti ruotsia puhuvassa ympäristössä edes peruskoulussa, koska myöskään henkilökunta ei välttämättä puhu ruotsia. Lisäksi osa lapsista ei aloita esikoulusta.

Koulutoimenjohtaja Hilmarsdottir-Arenvall sanoo, että ilmeisesti olisi muiden oppimistavoitteiden tavoitteista tingittävä, kunnes kielitaitoa on saatu kohennettua. Näin toki lapsen muut oppimistulokset viivästyvät. Ilman kielitaitoa ne saavutettaisiin sitäkin huonommin.

Eräillä alueilla Ruotsissa on maahanmuuttajataustaisten oppilaiden esikoulun käynti melko vajavaista. Viime vuodenvaihteessa Rinkeby-Kistassa 16 prosenttia lapsista ei käynyt esikoulua. Se merkitsee huomattavaa osaa ei-ruotsinkielisistä.