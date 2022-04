Huru ja Junnila: Italiassa mällätään suomalaisten veroeuroilla – missä valvonta, missä hätäjarru?

Italia rahoittaa Superbonus 110-nimellä toimivaa avustusjärjestelmää EU:n elpymispaketista saamillaan rahoilla. Avustusta jaetaan kotiaan remontoiville, jotka saavat sen jopa täysin ilmaiseksi.

Perussuomalaisten kansanedustajat Petri Huru ja Vilhelm Junnila jättivät asiasta kirjallisen kysymyksen ministerille.

– Italia maksattaa muiden EU-maiden maksamilla elpymisrahoilla italialaisten kotiremontteja, jotka olisi tehty joka tapauksessa ja joiden tarve syntyi jo paljon ennen koronapandemiaa. Miksi suomalaisten veronmaksajien pitää kustantaa italian maaseudun elävöittäminen tai ikkunaremontit ja miten ihmeessä nämä liittyvät koronasta elpymiseen, Petri Huru kysyy.

Avustusjärjestelmä otettiin käyttöön jo 2020, mutta Italia jatkoi sitä myöhemmin ja yhdisti sen EU:n elpymispakettiin.

Onko Italia pukki kaalimaan vartijana?

Vilhelm Junnila epäilee Italian kykyä valvoa EU:n elpymisrahojen oikeaa käyttöä.

– Italian korruptio ja veronkierto on eurooppalaisessa mittakaavassa laajaa ulottuen poliitikoista virkamiehiin ja aina mafiaan asti. Siksi pidän eriskummallisena, että vastuu elpymisrahojen valvonnasta on maalla itsellään – Italiahan on kuin pukki kaalimaan vartijana, Junnila huomauttaa.

Huru ja Junnila kysyivät ministeriltä valvooko Italian elpymisrahojen rahankäyttöä jokin muukin taho kuin Italia itse ja onko Suomi valmis käyttämään niin sanottua hätäjarru-mekanismia, mikäli herää pieniäkin epäilyjä tukirahojen väärinkäytöksistä.

– Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen sanoi julkisuudessa, että yksittäisenkin jäsenmaan vaatimuksesta elpymisvarojen maksu tietylle jäsenmaalle voidaan keskeyttää, mikäli se ei noudata maakohtaista elpymissuunnitelmaansa. Italian kohdalla näyttää siltä, että rahat käytetään taloremontteihin, joilla voidaan kasvattaa poliittista suosiota, eikä naisille ja nuorille, kuten suunnitelmassa luvattiin. Hätäjarrusta ei ole hyötyä, jos siitä ei olla vetämässä ajoissa, Huru ja Junnila muistuttavat.