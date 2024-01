Hus: Synnytysten määrä jatkaa laskuaan Uudellamaalla

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella synnytysten määrä on jatkanut laskuaan. Vuoden 2023 aikana Husin alueella tapahtui 15 285 synnytystä, mikä on 1,5 prosentin lasku edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2022 synnytysten määrä oli laskenut jyrkästi, noin 10 prosentilla. ”Syntyneiden lasten määrä oli merkittävästi pienempi kuin mitä Tilastokeskus vuonna 2021 niin sanotun koronabuumin alla ennusti”, kertoo ylilääkäri Aydin Tekay Husin tiedotteessa.

Synnytysten määrä Husin alueella nousi vuonna 2020, mutta kasvu jäi lyhytaikaiseksi. Muutaman vuoden kasvun jälkeen synnytysten määrä kääntyi jälleen laskuun. Tämä trendi näkyy selvästi Husin alueen sairaaloissa. Erityisesti Naistenklinikalla synnytysten määrä laski eniten Husin sairaaloista, mutta se säilytti asemansa suurimpana synnytyssairaalana. Viime vuonna Naistenklinikalla synnytettiin 7 880 kertaa, mikä on 3,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2022.

Toisaalta Hyvinkään sairaalassa synnytysten määrä kasvoi 3,5 prosentilla, mikä on poikkeus yleisestä laskusuuntauksesta alueella. Tämä kasvu voi heijastella alueellisia eroja synnytysten määrässä tai mahdollisia muutoksia palvelujen käytössä.

Mielenkiintoista on myös keisarileikkausten osuuden kasvu. Viime vuoden synnytyksistä noin 23 prosenttia oli keisarileikkauksia, mikä on osa maailmanlaajuista trendiä. Keisarileikkausten suosion kasvulle on useita syitä, muun muassa synnytyspelko. ”Parhaillaan tehdään kovaa työtä, ettei keisarileikkausten osuus tästä nousisi, sillä seuraukset ovat merkittäviä niin taloudellisesti kuin terveydellisesti”, Tekay toteaa tiedotteessa.

Nämä tiedot herättävät kysymyksiä synnytysten tulevista trendeistä Uudellamaalla ja miten nämä trendit vaikuttavat terveydenhuollon resurssien jakamiseen ja palveluiden suunnitteluun alueella. Hus seuraa tilannetta ja pyrkii vastaamaan muuttuviin tarpeisiin terveydenhuollon palveluissa.

Lähde: HS