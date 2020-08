”Husu” Hussein voi jatkaa Helsingin Sdp:n valtuustoryhmässä

Husseinin määräaikainen erottaminen Helsingin demarien valtuustoryhmästä päättyi kesäkuun lopussa.

Sdp:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma ilmoitti 11. marraskuuta 2019 valtuustoryhmän kokoontuneen käsittelemään Helsingin sosiaalidemokraattien kaupunginvaltuutettu Abdirahim ”Husu” Husseinin toimintaa. Ryhmä päätti Husseinia kuultuaan erottaa tämän Sdp:n valtuustoryhmästä vuoden 2020 kesäkuun loppuun saakka. Erottamisen syyksi Heinäluoma mainitsi valehtelun ja siitä johtuvan luottamuspulan.

Vähän aiemmin Hussein väitti jättäneensä rasistisen matkustajan moottoritien varteen, mutta hieman myöhemmin kävi ilmi, että tarina oli keksitty.

– Asian vakavuuden vuoksi ryhmämme päätti kokoontua jo tänään illalla käsittelemään valtuutettu Husu Husseinin toimintaa. Ryhmä kuuli Husseinia ja keskusteli tilanteesta. Ryhmämme on päättänyt erottaa Husu Husseinin SDP:n valtuustoryhmästä ensi vuoden kesäkuun loppuun saakka, Heinäluoma kirjoitti Twitterissä.

– Syynä valehtelu ja siitä johtuva luottamuspula. Ryhmä edellyttää jokaiselta valtuutetulta rehellisyyttä ja valtuutetun tehtävän edellyttämää arvokasta toimintaa. On selvää että myös Husun on jatkossa toimittava näin jotta hänellä enää olisi mahdollisuus toimia ryhmän jäsenenä, valtuustoryhmän puheenjohtaja Heinäluoma jatkoi.

Määräaikainen erottaminen päättyi kesäkuun lopussa. Helsingin Sdp:n valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja Ville Jalovaara kertoi tänään, että Hussein voi jatkaa valtuustoryhmässä.

– No tuota siitä oli ennen kesää kokous, että hän voi nyt palata ainakin ryhmään, Jalovaara sanoi puhelimessa.

Jalovaara ei halunnut kommentoida, onko Husseinille annettu ohjeita esimerkiksi somekäyttäytymisen suhteen.

– Täytyy kysyä Eveliina Heinäluomalta sitä, olemme sopineet, että ryhmän puheenjohtaja tiedottaa tästä. Eveliina Heinäluoma on keskustellut hänen kanssaan. Sinun täytyy olla häneen yhteydessä.

Eveliina Heinäluoma ei vastannut puheluun eikä tekstiviestiin.

Vielä 1. heinäkuuta Heinäluoma kertoi, että Husseinin kohtalosta Helsingin Sdp:n valtuustoryhmässä ei ollut tehty päätöksiä. Vain vähän aiemmin Hussein oli taas otsikoissa, tällä kertaa kesäkuun alussa Twitterissä jakamansa mauttoman ja törkeän homofobisen twiitin vuoksi.

– Husun viikonlopun twitter-kommentointi ei kerro päätöksentekijältä edellytettävästä hyvästä harkinnasta tai asiallisesta käytöksestä. Husu on erotettuna valtuustoryhmästä. On selvää että häneltä on edellytetty toimintatapojen muutosta, jotta hän voisi palata ryhmän jäseneksi, Heinäluoma kommentoi Husseinin siihen saakka viimeisintä kohua.

Somalitaustainen ”Husu” Hussein on myös Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsen. Hänet valittiin alkukesästä monikulttuuriyhdistys Moniheli ry:n toiminnanjohtajaksi.

Hussein on saanut sakkorangaistukset Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa vuosina 2001, 2002 ja 2006. Kyseessä olevat kolme rikosta ovat kaikki petoksia. Miehen historiasta löytyy myös tuomio vuodelta 1998 lievästä pahoinpitelystä.