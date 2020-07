”Husu” Husseinin jatko Helsingin Sdp:n valtuustoryhmässä ratkeaa pian – Heinäluoma: ”On selvää, että häneltä on edellytetty toimintatapojen muutosta”

Helsingin sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä erotti Abdirahim ”Husu” Husseinin viime syksynä kesäkuun 2020 loppuun saakka valehtelun ja epäsopivan käytöksen vuoksi. Husseinin tulevaisuus sosiaalidemokraattien riveissä Helsingissä ratkennee pian.

Viime syksynä Helsingin sosiaalidemokraattien kaupunginvaltuutettu Abdirahim ”Husu” Hussein väitti jättäneensä rasistisen matkustajan moottoritien varteen, mutta hieman myöhemmin kävi ilmi, että Husseinin tarina oli keksitty.

Sdp:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma ilmoitti 11. marraskuuta 2019 valtuustoryhmän kokoontuneen käsittelemään Husseinin toimintaa. Ryhmä päätti Husseinia kuultuaan erottaa tämän Sdp:n valtuustoryhmästä vuoden 2020 kesäkuun loppuun saakka.

Erottamisen syyksi Heinäluoma mainitsi valehtelun ja siitä johtuvan luottamuspulan. Jotta Hussein voisi jatkossa toimia ryhmän jäsenenä, häneltä edellytetään rehellisyyttä ja valtuutetun tehtävän mukaista arvokasta toimintaa.

Eveliina Heinäluoma kertoi Kansalaiselle puhelimessa, että Husseinin kohtalosta Helsingin Sdp:n valtuustoryhmässä ei ole vielä tehty päätöksiä. Asiaan aiotaan palata seuraavassa valtuustoryhmän kokouksessa. Heinäluoma ei muistanut valtuustoryhmän seuraavan kokouksen ajankohtaa ja sanoi palaavansa pian asiaan. Heinäluoma ei kuitenkaan enää palannut asiaan eikä vastannut Kansalaisen yhteydenottoyrityksiin.

”Husu” Hussein jakoi kesäkuun alussa Twitterissä mauttoman ja törkeän homofobisen twiitin. Twiitti kohdistui ennen kaikkea perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkyseen, joka oli kuvassa kumppaninsa kanssa. Hussein poisti pian twiitin asian saaman kohun vuoksi.

Husseinin somekäyttäytymisen ja valtuustoryhmän puheenjohtaja Heinäluoman twitter-postauksen perusteella Husseinin jatko demarien valtuustoryhmässä ei ole itsestään selvää.

– Husun viikonlopun twitter-kommentointi ei kerro päätöksentekijältä edellytettävästä hyvästä harkinnasta tai asiallisesta käytöksestä. Husu on erotettuna valtuustoryhmästä. On selvää että häneltä on edellytetty toimintatapojen muutosta, jotta hän voisi palata ryhmän jäseneksi, Heinäluoma kirjoitti.

”Husu” Hussein on myös Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsen.