Huumausainerikoskokonaisuuden esitutkinta valmistumassa – kaksi päätekijää edelleen vangittuna

Itä-Suomen poliisi on tutkinut kesästä 2025 saakka rikoskokonaisuutta, joka sisältää useita törkeitä huumausainerikoksia.
Esitutkinnan aikana 33-vuotiaalta joensuulaismieheltä on takavarikoitu mm. noin 900 grammaa amfetamiinia, noin 400 grammaa kokaiinia, yksi käsiase sekä huomattava määrä käteistä rahaa. Esitutkinnan perusteella miehen epäillään välittäneen vuoden 2025 aikana Joensuun seudulle amfetamiinia vähintään kolmen kilon verran.
Esitutkinnan perusteella päätekijän tekijäkumppanina on toiminut 30-vuotias joensuulainen mies. Kyseisen miehen epäillään välittäneen vuoden 2025 aikana Joensuun seudulle amfetamiinia noin 900 gramman edestä. Amfetamiinin lisäksi miehen epäillään välittäneen eteenpäin kokaiinia, marihuanaa sekä lyrica-merkkisiä lääkkeitä.
Poliisi on esitutkinnan aikana kohdistanut esitutkintatoimenpiteitä yhteensä 20 eri henkilöön, pääsääntöisesti erilaisiin huumausainerikoksiin liittyen. Lisäksi esitutkinnan aikana on selvinnyt mm. rahanpesurikoksia, rekisterimerkintärikoksia ja erilaisia ampuma-aseisiin liittyviä rikoksia.
Pääepäillyt on vangittu Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden päätöksellä 8.9.2025 ja he ovat olleet vangittuina siitä saakka. Rikoskokonaisuuden esitutkinta on siirtymässä syyteharkintaan lähipäivien aikana. Syyte rikoskokonaisuudesta on nostettava 22.12.2025 mennessä.