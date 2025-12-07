Huumeita oikeuspsykiatriseen sairaalaan perunalastupusseissa

Poliisi otti kiinni ja pidätti 3.12.2025 Kuopiossa kaksi mieshenkilöä huumausainerikoksen estämisen yhteydessä. Myöhemmin poliisi pidätti vielä kolmannen mieshenkilön.

Poliisi epäilee yhtä miehistä törkeästä huumausainerikoksesta ja kahta huumausainerikoksesta. Epäillyiltä takavarikoitiin kiinnioton ja niitä seuranneiden etsintöjen yhteydessä noin 100 grammaa kokaiinia ja 150 grammaa amfetamiinia.

Huumeita pyrittiin välittämään Niuvanniemen sairaalan potilaille

Jakeluketjun epäillään hankkineen ja toimittaneen huumausaineita Niuvanniemen oikeuspsykiatrisen sairaalan potilaille Kuopiossa.

Takavarikoiduista huumeista noin 90 grammaa amfetamiinia pyrittiin toimittamaan Niuvanniemen sairaalaan. Huumeet yritettiin saada perille perunalastupusseihin kätkettynä.

Poliisi sai huumemuulin kiinni, ennen kuin huumeet päätyivät sairaalaan. Epäillyn hallussa oli kaksi avaamattomalta näyttävää perunalastupussia, joiden sisältä löytyi amfetamiinia.

Toimintaan epäillään osallistuneen Niuvanniemen sairaalan potilaita sekä ulkopuolisia, Kuopiossa asuvia henkilöitä. Poliisi tekee esitutkinnassa tiiviistä ja toimivaa yhteistyötä Niuvanniemen sairaalan henkilökunnan kanssa.