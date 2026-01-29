Huumerikoskokonaisuuden käsittely alkaa Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa

Kaakkois-Suomen poliisilaitos on tutkinut vuoden 2025 aikana rikoskokonaisuutta, johon osalliset henkilöt ovat hankkineet pääosin pääkaupunkiseudulta huumausaineita levitettäväksi lähinnä Kaakkois-Suomen alueella. Kokonaisuus käsittää kaikkiaan kuusi törkeää huumausainerikosta, kaksi huumausainerikosta, huumausaineen käyttörikoksen sekä kaksi ampuma-aserikosta. Kokonaisuuden käräjäoikeuskäsittelyt alkavat Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa 30.1.2026.
Poliisin esitutkinta sai alkunsa Lappeenrannassa kesäkuussa 2025, kun poliisi otti kiinni yleisellä paikalla häiriötä aiheuttaneen miehen. Hänen hallustaan löytyi parisataa grammaa amfetamiinia.
Poliisi teki seuraavana päivänä kotietsinnän Kotkassa ja takavarikoi noin puoli kiloa kokaiinia. Esitutkinnan edetessä poliisi takavarikoi elokuussa haminalaisesta asunnosta noin kuusi kiloa amfetamiinia ja puolitoista kiloa marihuanaa sekä syyskuussa maastokätköltä Virolahdelta 22,5 litraa amfetamiiniöljyä. Epäiltyjen eteenpäin välittämää amfetamiinia takavarikoitiin lisäksi marraskuussa Raisiosta noin kaksi kiloa.
– Esitutkinnan perusteella epäiltyjen haltuunsa saaman amfetemiiniöljyn alkuperäinen määrä on ollut 27 litraa, ja siitä on yritetty myös valmistaa jauhemaista amfetamiinia katukauppaan. Amfetamiinia epäillyt ovat saaneet esitutkinnan perusteella haltuunsa kaikkiaan 10 kiloa ja marihuanaa 12 kiloa, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Pasi Sirviö.
Esitutkintakokonaisuudessa on ollut vuoden 2025 jälkimmäisellä puoliskolla tutkintavankeudessa neljä henkilöä, joista päätekijänä pidettävä mies on edelleen tutkintavankina. Kokonaisuuden esitutkinta on edelleen osin kesken ja siihen liittyen on edelleen henkilöitä etsintäkuulutettuina.
Kokonaisuuden käräjäoikeuskäsittelyt alkavat Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa 30.1.2026.