HX-ehdokas Gripen E mukana lentoesityksellä Kaivopuiston lentonäytöksessä

Useita Saabin lentokoneita saapuu Suomen suurimpaan ilmailualan ykköstapahtumaan Kaivopuiston lentonäytökseen 6.-7.8. Yksi odotetuimmista on Suomessa ensimmäisen esityslentonsa suurelle yleisölle tekevä HX-ehdokas Gripen E -monitoimihävittäjä. Suomeen saapuu myös harvinainen 2. maailmansodan aikainen pommikone Saab B 17.

Saab on vahvistanut osallistuvansa Suomen Ilmailuliiton päälentonäytökseen Helsingin Kaivopuistossa kahdella uudella Saab Gripen E -monitoimihävittäjällä. Gripen E esiintyy nyt ensimmäistä kertaa omalla lentoesityksellään lentonäytöksessä Suomessa. Elokuussa 2020 monitoimihävittäjä oli esillä maanäyttelyssä Kauhavan lentonäytöksessä, jossa se nähtiin ilmassa ennen siirtolentoa Ruotsiin.

Kaivopuiston taivaalla Gripen E:n esityslennon lentää Saabin lentokonetehtaan koelentäjä André Brännström. Hänen varaesityslentäjänään ja valvojana toimii Saabin pääkoelentäjä Markus Wandt, joka lentää toisen Gripen E -koneen Suomeen.

Gripen E -monitoimihävittäjiä on toimitettu tähän mennessä Braslian ja Ruotsin ilmavoimille. Tänä vuonna Saab toimittaa neljä sarjatuotantokonetta lisää Brasiliaan, jossa konetta kutsutaan F-39E Gripeniksi sekä lisäksi kaksi Ruotsin ilmavoimille. Koneen sarjatuotantokapasiteetti saavuttaa täyden tehon kuluvan vuoden aikana. Brasilia on tilannut Gripen E/F -koneita 36 kpl ja on ilmaissut käynnistävänsä lähitulevaisuudessa keskustelut seuraavan Gripen-erän tilauksesta. Ruotsin Ilmavoimat on tilannut 60 Gripen E -monitoimihävittäjää.

Gripen E:n koelento ohjelma etenee suunnitellusti. Lento-ominaisuuksiin liittyvät koelennot on suoritettu loppuun ja painopiste on nyt asejärjestelmien integroinnissa. IRIS-T -lähitaisteluohjuksen testaus on käynnissä ja lähikuukausina suoritetaan MBDA Meteor -ohjuksen ammunnat.

Saab tarjoaa aktiivisesti seuraavaa Gripen E -monitoimihävittäjää Suomen Ilmavoimille HX-hävittäjähankkeessa Hornetin seuraajaksi. Gripen E on täysin uusi versio Gripenistä, vaikka näyttääkin ulkoisesti tutulta. Koneen suorituskyky on noussut täysin uudelle tasolle ja se on myös kooltaan hieman suurempi kuin nykyinen Gripen C. HX-hävittäjähankkeen lisäksi Gripen E on ehdolla mm. Kanadan, Intian ja Kolumbian seuraavaksi hävittäjäksi.

Historiallinen 2. maailmansodan Saab B 17 -pommittaja myös mukana

Myös harvinainen Saab B 17 -syöksypommikone esiintyy Kaivopuistossa 6.8.2021. Toukokuussa 1940 ensilentonsa lentänyt ja Ruotsin Ilmavoimille kehitetty Saab B 17 oli ensimmäinen Saabin lentokonetehtaan suunnittelema sotilaslentokone. Tästä alkoi Saabin menestyksekäs sotilaslentokoneiden tuotanto, jonka huipentuma on uusi Gripen E -monitoimihävittäjä, jota tarjotaan HX-hankkeessa Hornetin seuraajaksi.

– Kun Saab tuo Suomen Ilmailuliiton päälentonäytökseen Kaivopuistoon myös historiallisen Saab B 17 -pommikoneen, nähdään taivaalla niin Saabin ensimmäinen kuin uusin lentokone. Sekä Saab B 17 -pommikone että Gripen E -hävittäjät saapuvat Saabin tehtailta Linköpingistä, kertoo Kaivopuiston lentonäytöksen 2021 tapahtumajohtaja Markku Kyyrönen.

Suomen Ilmavoimat käytti kahta Saab B 17 -konetta maalinhinaustehtävissä vuosina 1959-1961. Saab B 17 oli siten myös ensimmäinen Saabin valmistama lentokone Suomen Ilmavoimissa. Tätä seurasivat Saab 91D Safir -koulukoneet ja Saab 35 Draken -hävittäjät. Kaivarin lentonäytöksessä nähdäänkin ilmailuhistoriaa, kun Saab B 17A lentää Suomen taivaalla ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1961.

Saab B 17 -koneita rakennettiin 325 kappaletta ja kolmea eri versiota: Saab B 17A, -B ja –C versiot. Jokaisessa niistä oli eri moottori. Kone voitiin myös varustaa suksilla tai ponttoneilla, jolloin se toimi jäältä ja vedestä. Alun perin syöksypommittajaksi suunniteltu B 17 siirtyi pian vaakapommittajaksi pommitustähtäimien kehittyessä ja tehden syöksypommituksen tarpeettomaksi. Rakennetuista koneista vain muutama on säilynyt museoissa sekä yksi lentävä koneyksilö. Saab ylläpitää lentävää Saab B 17 -museokonetta Linköpingissä ja kone on esiintynyt harvakseltaan Ruotsissa lentonäytöksissä.

Saab B 17 oli monin tavoin innovatiivinen. Laskutelineet olivat sisäänvedettävät ja verhottu virtaviivaisin suojapellein, joiden avulla alaslaskettuja laskutelineitä voitiin käyttää syöksyjarruina syöksypommituksissa. Pyörien tilalle voitiin asentaa myös sukset, ja kone oli mahdollista varustaa myös kiinteillä kellukkeilla.

Konemallia on nykyään lentokuntoisena vain yksi yksilö. Saab B 17 nro 17239 (Blå Johan) entisöitiin lentokelpoiseksi Saabin 60-vuotisjuhlaa varten 1997. Juuri tämä kone nähdään Kaivopuiston lentonäytöksessä.

– On todella harvinaista, että Saab tuo ainoan lentävän B 17 -pommikoneen Ruotsin rajojen ulkopuolelle. Koneen tähtimoottorin murina ei jätä varmasti ketään kylmäksi, toteaa Markku Kyyrönen.

Saab B 17 palveli Ruotsin ilmavoimissa 1942-1955. Koneen poistuttua käytöstä Ruotsissa, 46 konetta myytiin Etiopian Ilmavoimille, jossa ne palvelivat vuoteen 1968.

Kaivopuiston lentonäytös on Suomen Ilmailuliiton järjestämä päälentonäytös vuonna 2021, ja se lennetään Helsingin edustalla perjantai-iltana 6.8.2021. Näytöksessä esiintyy niin siviili-ilmailun klassikoita kuin nykypäivän kalustoa. Maanäyttely on avoinna perjantain lisäksi lauantaina 7.8. Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille.