Suomalaiset! Taistelu isänmaamme ja kansamme puolesta jatkuu tänään, se jatkuu huomenna, ja se tulee jatkumaan niin kauan kuin tässä pohjoisessa kansassamme henki pihisee!
- Suomi Herää-kulkue – Rautatientori klo 16.00
- 612-soihtukulkue – Töölöntori klo 18.30
Hyvää itsenäisyyspäivää!
Mikä itsenäisyys?
Meidän poliitikot on lahjoittanut sen pois jo aikaa sitten.
Me emme saa päättää oikeastaan mitään asioita itse, vaan EU päättää.
Nythän olemme jossain ihme tarkkailuluokalla kun EU on pakottanut meidät maksamaan espanjalaisten 4 päiväiset työviikot ja italialaisten murjujen korjaukset koronan varjolla.
Eikä vähiten niin nato vie meidän rahat ja päätösvallan jopa sotilaallisesti.
Ei meillä enää ole mitään itsenäisyyttä, meillä on vaan maanpettureita jotka juhlii meidän rahoilla pois lahjoittamaansa itsenäisyyttä.
Ei kyllä pysty juhlistaan.. kuopataan nato, eu ja euro ensin 🙂