Toimitus 31.12.2025Lisää kommentti Kotimaa Hyvää Uutta Vuotta! 31.12.2025 18:00Lisää kommenttiToimitus60 Katselukertoja Kuva: Kansalainen. Kansalaisen toimitus kiittää lukijoitaan kuluneesta vuodesta! Tilaa Kirjaudu sisään Kirjaudu sisään Sallin tilin luomisen Kun kirjaudut sisään ensimmäisen kerran sosiaalisen kirjautumisen painikkeella, keräämme tilisi julkisen profiilin tiedot, jotka sosiaalisen sisäänkirjautumisen tarjoaja on jakanut tietosuoja-asetusten perusteella. Saamme myös sähköpostiosoitteesi, jotta voimme luoda automaattisesti tilin sinulle verkkosivustollamme. Kun tilisi on luotu, sinut kirjataan sisään tälle tilille. En ole samaa mieltäOlen samaa mieltä Ilmoita uusia kommentteja ketjussa uusia vastauksia kommentteihini Annan luvan käyttää sähköpostiosoitettani ja lähettää ilmoituksen uusista kommenteista ja vastauksista (voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa). Kirjaudu sisään Sallin tilin luomisen Kun kirjaudut sisään ensimmäisen kerran sosiaalisen kirjautumisen painikkeella, keräämme tilisi julkisen profiilin tiedot, jotka sosiaalisen sisäänkirjautumisen tarjoaja on jakanut tietosuoja-asetusten perusteella. Saamme myös sähköpostiosoitteesi, jotta voimme luoda automaattisesti tilin sinulle verkkosivustollamme. Kun tilisi on luotu, sinut kirjataan sisään tälle tilille. En ole samaa mieltäOlen samaa mieltä Kirjaudu sisään kommentoidaksesi 0 Kommenttia Uusin Vanhin Äänestetyin Palautteet Näytä kaikki kommentit Samanlaisia artikkeleita Kotimaa • Rikos • Uutiset Poliisi epäilee Tampereen Teiskossa tapahtuneessa radiomastoputoamisessa rikosta 30.12.2025 Kotimaa • Rikos • Uutiset Poliisi varoittaa läheteiksi tekeytyvistä varkaista pääkaupunkiseudulla 26.12.2025 Kotimaa • Politiikka • Talous • Uutiset IL: Eduskunnan joululahjarahan mystiikka kuin Korvatunturin touhua 26.12.2025 Kotimaa • Muu maailma • Uutiset • Ympäristö ja luonto CNN: Venäjä lähettää susia Suomeen tappamaan – Venäjä tyrmää väitteet: haisee aprillipilalle 26.12.2025 Kotimaa • Rikos • Uutiset K-Market paloi Porissa varhain joulupäivän aamuyöllä – tahallaan sytytetty 26.12.2025 Kotimaa Verkkolehti Kansalainen toivottaa lukijoilleen hyvää joulua! 24.12.2025 Kotimaa • Maahanmuutto • Politiikka • Talous • Uutiset Oleskeluluvat vaikeutuvat, maksut nousevat ja valtion ohjaus tiukkenee – sisäministeriö linjasi vuoden 2026 uudistukset 23.12.2025 Kotimaa • Uutiset Kansalainen täytti 10 vuotta 22.12.2025 Uusimmat uutiset Hyvää Uutta Vuotta! 31.12.2025 Katujen kuolemanajot: Turkkilaisveljekset syytettynä kahden nuoren naisen surmasta 31.12.2025 Islamilaiset säännöt syrjäyttävät liberaalit arvot – homo-opettaja joutui väistymään 31.12.2025 Raportti: EU pakottaa miljoonia euroja ideologiseen uudelleenkoulutukseen – lapset kohteena 31.12.2025 Mies karkasi Metsälän säilöönottoyksiköstä Helsingissä 30.12.2025 Poliisi epäilee Tampereen Teiskossa tapahtuneessa radiomastoputoamisessa rikosta 30.12.2025 Syyrialaismiehet iskivät ruotsalaisperheen kotiin yöllä – ”Te kuolette tänä yönä” 30.12.2025 Yhdysvallat rankaisee EU:n sensuuribyrokraatteja pakotteilla 30.12.2025 Bensiini ja diesel tekevät paluun – sähköautojen suosio romahtaa 30.12.2025 Egyptiläismies yritti raiskata 14-vuotiaan italialaispojan kadulla keskellä päivää 29.12.2025 EU:n komissio ajaa ”sotilaallista Schengen-aluetta” – Suomi tukee hanketta, kriitikot varoittavat ylikansallisuudesta 29.12.2025 Ranskan poliisi ampui veitsen kanssa riehuneen afrikkalaisen – senegalilaislehti syyttää Ranskaa ”estottomasta rasismista” 29.12.2025 Elokuvien legenda, eläinoikeusaktivisti ja kansallisen identiteetin puolustaja Brigitte Bardot on poissa 29.12.2025 Britannia haaveilee useammasta musliminaisesta poliiseina – esittelee ”magneettisen hijabin” värväyksen helpottamiseksi 28.12.2025 Kirkon joulumessun ”taideperformanssi” meni yli: Jeesus-lapsi korvattiin alastomalla ja limaisella aikuishahmolla 28.12.2025