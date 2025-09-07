”Hyvin sopeutunut” afgaani vankilaan 17-vuotiaan väkivaltaisesta raiskauksesta Itävallassa

Vuonna 2015 saapuneesta ”kultamunasta” kuoriutui raiskaaja.

27-vuotias afgaani tuomittiin Itävallan Wienissä kuuden ja puolen vuoden vankeuteen 17-vuotiaan tytön raiskauksesta.

Itävaltalaiset uutislähteet olivat kuvanneet afgaania ”hyvin integroituneeksi ja lakia noudattavaksi asukkaaksi,” joka oli saapunut maahan vuonna 2015. Mies oli työskennellyt kestitys- ja majoitusalalla, eikä tällä ole aiempaa rikostaustaa.

Afgaani oli rikoksen tekoyönä nähnyt uhrinsa ja mennyt juttelemaan tälle. Mies oli kysynyt uhriltaan haluaisiko tämä harrastaa seksiä hänen kanssaan. Tytön kieltäydyttyä afgaani oli napannut tämän kuristusotteeseen ja raahannut parkkeeratun auton taakse. Mies oli toistuvasti uhannut tappaa tytön, jos tämä vastustelee tai huutaa apua. Rotumuukalainen oli myös videokuvannut tekemänsä raiskauksen.

Tekijä oli oikeudessa kertonut tulkkinsa välityksellä, että hän ei muista raiskausta, koska hän oli ottanut kokaiinia, mikä hänen mukaansa myös tekee hänet väkivaltaiseksi.

Syyttäjä pitää kuuden ja puolen vuoden tuomiota liian lempeänä ja aikoo viedä asian hovioikeuteen.

Lähde: Remix News

