Iäkkään ihmisen kotiin tunkeuduttiin yöaikaan Kankaanpäässä

Kaksi miestä tunkeutui iäkkään ihmisen kotiin ja anasti tämän omaisuutta Kankaanpäässä viime viikolla. Poliisi sai teosta epäillyt miehet kiinni pian teon jälkeen.

Kahden noin 30-vuotiaan miehen epäillään tunkeutuneen luvatta iäkkään ihmisen kotiin Kankaanpään keskustan tuntumassa viime viikolla tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. Hieman ennen puolta yötä lukitsemattomaan asuntoon sisään tunkeutuneet miehet eivät totelleet hereillä olleen talon asukkaan poistumiskäskyä, vaan he olivat alkaneet penkoa asunnossa paikkoja ja anastaneet auton avaimet. Miehet olivat lähtiessään avaimien avulla anastaneet pihassa olleen henkilöauton.

− Poliisi tavoitti teosta epäillyt miehet kyseisestä autosta Porista jo reilun tunnin päästä tapahtuneesta, ja omaisuus saatiin palautettua omistajalleen, kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juho Rinne Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Miehet otettiin kiinni ja heidät vangittiin poliisin esityksestä Satakunnan käräjäoikeudessa viime perjantaina todennäköisin syin epäiltynä törkeästä varkaudesta ja moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta. Miehet vangittiin rikollisen toiminnan katkaisemiseksi.