Metropolitanin poliisin lausunto tapauksesta on herättänyt kritiikkiä Britannian poliisitoiminnan tilaa kohtaan.

Lontoon Metropolitanin poliisia on syytetty siitä, että se ei suojellut kansalaisia sen jälkeen, kun Canary Wharfissa sijaitsevassa Britannia-hotellissa majoitettu turvapaikanhakija tunkeutui ilman lupaa iäkkään naisen kotiin – ja hänet palautettiin hotelliin ilman pidätystä.

Tapaus sattui 13. elokuuta, kun poliisi kutsuttiin Marsh Wallille kello 18.07. Poliisit väittivät sosiaalisessa mediassa julkaisemassaan lausunnossa, että mies tunkeutui kiinteistöön avoimesta ovesta samalla, kun häntä ”seurasi joukko miehiä” kadulla.

Poliisi väittää, että ”mitään tahallisuutta ei voitu todistaa”, eikä miestä pidätetty.

Asuntoon tunkeutunutta laitonta maahanmuuttajaa ei pidätetty – asiaa kritisoineet brittiläiset mielenosoittajat kuitenkin pidätettiin

Turvapaikanhakijoiden majoittamisesta alueella suuttuneiden mielenosoittajien reaktio oli kuitenkin huomattavasti erilainen. Kolme mielenosoittajaa, jotka olivat maahanmuuttajahotellin ulkopuolella pidätettiin itse, kun he kyselivät, miksi tunkeutujaa ei pidätetty. Heidän joukossaan oli 22-vuotias nainen, jota vastaan nostettiin useita syytteitä muun muassa vartijan pahoinpitelystä, rikollisen aseen hallussapidosta ja pahoinpitelystä. Alueelle annettiin 35 §:n mukainen poistumiskäsky, jonka rikkomisesta pidätettiin 28-vuotias mies ja 57-vuotias nainen.

Poliisin lausunto on herättänyt arvostelua kommentoijien ja julkisuuden henkilöiden taholta. Firas Modad, Lotus Eatersin juontaja, kirjoitti X:ssä: ” Hetkinen. Laiton maahanmuuttaja tunkeutuu kotiin. Kolme ihmistä pidätetään. Mutta ei tunkeilijaa?! Ja henkilö, joka vastusti hänen läsnäoloaan, saa syytteen?”. Hän haukkui sisäministeri Yvette Cooperin ja kysyi häneltä, aikooko hän vaatia poliisivoimilta irtisanoutumisia asian vuoksi.

Brittiläinen asianajaja ja poliittinen kommentaattori Steven Barrett sanoi: ”Kiitos, Evil Bot 3000, kun yritit. Mutta voisitko kertoa pomoillesi Metropolitanin poliisissa, että tämä on sekä hölynpölyä lakina – että todella, syvästi, häiritsevää. Olkaa taas normaaleja ihmisiä.”

Rory Geoghegan, Public Safety Foundation -säätiön perustaja ja entinen poliisi, kirjoitti: ”Maailmanluokan poliisilaitos tunnustaisi, että sen on tehtävä muutakin kuin annettava tällaisia lausuntoja. Miksi Britannian ylemmät virkamiehet ja viestintätiimit pelkäävät niin paljon järjestää kunnollisia tiedotustilaisuuksia tiedotusvälineille ja yleisölle?”

”Ihmiset puhuvat avoimesti sisällissodan mahdollisuudesta ja siitä, että maa on ”saanut tarpeekseen” – mutta päämajan johtajat luulevat, että vastaukseksi riittää muutama rivi tekstiä?”

Konservatiivien poliittinen kommentaattori Sophie Corcoran sanoi: ”Väitätte siis, että tämä demonisen näköinen mies, josta emme tiedä mitään, voi kävellä naisen asuntoon eikä häntä pidätetä. Naiset ovat tuhoon tuomittuja.”

Metropolitanin poliisi sanoo tutkivansa kehokameran videomateriaalia ja muita todisteita ja kuvailee tapausta ”monimutkaiseksi tapahtumaketjuksi”.

Lähde: Remix News

