ICE:n ampuma Renee Good on ”uusi George Floyd” – ”valkoisen etuoikeuden”-suoja petti mustat

Renee Goodin kuolema on nostettu poliittiseksi ”George Floyd”-symboliksi, vaikka videotallenne näyttää Goodin ajavan autollaan ICE-agentin päälle.

MSNBC:n entinen juontaja Joy Reid on herättänyt laajaa keskustelua väittämällä, että vasemmistolaisaktivisti Renee Nicole Goodin kuolema on ”George Floyd -hetki” Yhdysvaltain ICE-vastaiselle liikkeelle. Reidin mukaan Goodin olisi pitänyt olla ”turvassa” lainvalvonnalta, koska hän oli valkoinen nainen – ja siten hänen mukaansa nauttinut ”valkoisen etuoikeuden” suojaa.

Post Millennianin mukaan Reid esitti väitteensä maanantaina podcastissa Way Up with Angela Yee, jossa hän käsitteli Goodin kuolemaan johtanutta tapahtumaa ja tämän roolia laittoman maahanmuuton vastaisissa operaatioissa.

”Valkoisen etuoikeuden” käyttöä ICE:n häirintään

Reidin mukaan Good kuului ryhmään, jota koulutettiin tarkoituksellisesti häiritsemään ICE-viranomaisten operaatioita. Ryhmän tehtävänä oli hänen mukaansa ”tarkkailla, kuvata ja käyttää valkoista etuoikeuttaan” estääkseen viranomaisten toimia.

”He ovat pääasiassa valkoisia ihmisiä – juuri kuten halusimmekin. Mustat ihmiset eivät voi laittaa kehoaan likoon, koska poliisi ampuu meidät”, Reid väitti podcastissa.

Reid jatkoi, että ”valkoisia naisia oli rohkaistu ottamaan näkyvä rooli ICE:n vastustamisessa, koska vasemmistolaisen narratiivin mukaan heitä oli historiallisesti ”suojeltu” väkivaltaisilta maahanmuuttajamiehiltä. Hänen mukaansa juuri siksi valkoiset naiset olivat ryhtyneet ”etulinjan vastarintaan”.

Tapahtumien kulku: tie tukittiin – ja tilanne kärjistyi

Reid myönsi, että Good ja hänen puolisonsa olivat estäneet liikennettä ennen kohtalokasta välikohtausta yrittäessään estää ICE:n viranomaisia pidättämästä laittomasti maassa oleskelevia henkilöitä.

Reidin mukaan ICE-agentti käski Goodia poistumaan autostaan, jolloin tämä ”panikoi” ja alkoi peruuttaa päästäkseen pois tilanteesta. Reid väitti, että ”juuri tuolloin agentti avasi tulen”.

Videotallenne kertoo toisenlaisen tarinan

Tapahtumasta julkaistu video kuitenkin osoittaa, että Good ajoi autollaan suoraan ICE-agentin päälle. Agentti ampui, kun Good näytti käyttävän ajoneuvoaan aseena.

Viranomaisten mukaan agentti Jonathan Ross osui Goodin ajamaan ajoneuvoon ja sai tilanteessa sisäisiä vammoja, joita hoidettiin myöhemmin sairaalassa.

Reid: ”Tämä on George Floyd -hetki”

Faktoista huolimatta Reid rinnasti Goodin kuoleman George Floydin tapaukseen. Hänen mukaansa Floydin kuolema osoitti, että poliisi ”tappaa mustia ihmisiä”, kun taas Goodin kuolema todistaisi, että ”jopa ne, joiden pitäisi olla turvassa valkoisen etuoikeuden vuoksi, voidaan tappaa”.

”Kukaan ei ole turvassa. Valkoiset naiset eivät ole turvassa. He tappavat heidätkin”, Reid sanoi ja ennusti Goodin nousevan ICE-vastaisen liikkeen ”uudeksi George Floydiksi”.

