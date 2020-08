Identiteettipoliittisia puolueita nousee Ruotsiin – islamilaisen puolueen rinnalle arabipuolue

Vaikka uusi puolue ajaa arabien oikeuksia Ruotsissa, sen tarkoituksena ei välttämättä ole Ruotsin arabisoiminen.

Turkkilaistaustainen Mikail Yüksel erotettiin vuonna 2018 ruotsalaisesta keskustapuolueesta. Syynä oli yhteydet turkkilaiseen Harmaat sudet -järjestöön, jonka ideologia perustuu turkkilaiseen oikeistoradikalismiin, joka esiintyy eri muodoissa – esille tulee Koraanin kirjaimellinen tulkinta, rasistinen asenne muita kansoja kohtaan, seksismi, homofobia, antisemitismi, autoritarismi, johtajakultti ja väkivaltaisuus.

Vuonna 2019 Yüksel teki paluun politiikan pariin vasta perustamansa islamilaisen Nyans-puolueen johtajan roolissa. Puolue taistelee islamofobiaa vastaan ja ajaa islam-vastaisuuden kriminalisointia.

Nyt Ruotsi on saanut uuden identiteettipoliittisen puolueen, Arabipuolueen (Arabiska Partiet). Puolueen on perustanut sen sihteerinä toimiva, Malmössä oleileva Krar Al-hamede.

Internet-sivullaan puolue kertoo ajavansa tehokkaampaa integraatiopolitiikkaa sekä suojaavansa arabien oikeuksia. Puolue kuitenkin selventää, että tarkoitus ei suinkaan ole Ruotsin arabisoiminen eikä puolue välttämättä noudata arabien arvoja. Sen sijaan puolueen tehtävänä on ”ottaa ihmisistämme vastuu”.

Puolue aikoo myös edustaa ja ottaa vastuuta Ruotsissa oleilevista arabeista ja edistää integraatiota. Puolue väittää myös olevansa taloudellisesti ja uskonnollisesti riippumaton. Yksityiskohtaisempi ohjelman puolue aikoo julkaista syyskuussa.

Vaikka puolue vaatii, että jäsenten on tullut viettää nuhteetonta elämää viiden vuoden ajan ennen liittymistä, 33-vuotiaalla perustajalla on tuomio Malmön käräjäoikeudesta vuodelta 2017. Määräys psykiatriseen hoitoon on tullut laittomista uhkauksista sekä häirinnästä.