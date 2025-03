IKEA häviää korkeimmassa oikeudessa: Inklusiivinen politiikka ei saa sulkea ketään ulos vakaumuksen perusteella – ei liity työsuoritukseen

”Tällä päätöksellä korkein oikeus vahvistaa esteitä sille, että suuryritykset pakottavat työntekijöilleen vasemmistolaista ideologiaa”, sanoo Ordo Iurisin asianajaja Paweł Szafraniec.

Seuraava artikkeli ilmestyi alun perin Ordo Iuris -sivustolla.

Puolassa vuonna 2019 IKEA julkaisi yrityksensä intranetissä artikkelin, jossa se asetti työntekijöilleen LGBT-liikkeen ideologisia vaatimuksia. Vastauksena Janusz Komenda julkaisi kommentin, jossa hän kritisoi ilmoitusta ja sisällytti siihen kaksi homoseksuaalisiin käytäntöihin viittaavaa raamatunjakeen kohtaa. Tämän seurauksena myymälän johto päätti irtisanoa hänet. Seuraukset ulottuivat myös niihin, jotka olivat ”tykänneet” Komendan kommentista.

Krakova-Nowa Hutan alueellinen tuomioistuin katsoi, että Komendan irtisanominen oli laiton, ja määräsi hänet takaisin töihin. IKEA valitti päätöksestä. Krakovan aluetuomioistuin piti kuitenkin alkuperäisen päätöksen voimassa ja totesi, että irtisanominen oli perusteeton.

Tuomioistuin perusteli asiaa seuraavasti:

”Työpaikalla ei pitäisi olla ideologista indoktrinaatiota.

Komenda saattoi kokea IKEAn toimet hyökkäyksenä hänen arvojaan vastaan, minkä vuoksi hän vastasi. Työnantajien on otettava huomioon, että merkittävä osa puolalaisista on kristittyjä ja että heillä on oikeus ylläpitää ja puolustaa vakaumustaan.

IKEA ei voinut väittää, että Komenda rikkoi yhteisön normeja, kun yritys itse oli tehnyt niin. Korkein oikeus kieltäytyi lopulta hyväksymästä IKEAn kassaatiovalitusta (päätös I PSK 62/24). Se yhtyi alempien oikeusasteiden näkemykseen, jonka mukaan työntekijöiden velvoittaminen osallistumaan sosiaalisiin aloitteisiin yrityksen politiikkana ylittää työtehtävien rajat.”

Tuomioistuin korosti, että:

”Työnantajan sosiaalisiin aloitteisiin osallistumisen työtehtävien ulkopuolella olisi oltava vapaaehtoista. Tietyn maailmankatsomuksen ilmaiseminen ei oikeuta työnantajaa menettämään luottamustaan työntekijään, varsinkaan silloin, kun tämä maailmankatsomus ei liity työsuoritukseen.”

Tuomioistuimen lausunnossa todettiin:

”Työnantaja voi kutsua työntekijän osallistumaan yrityksen arvojen mukaiseen aloitteeseen, mutta kaikenlainen painostus työntekijän päätökseen on kiellettyä, kuten tässä tapauksessa tapahtui”.

”(…) Jos määrittelemme osallistavan kulttuurin sellaiseksi, joka integroi täysin erilaiset työntekijät edustuksen, avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden avulla, kantajan sulkeminen työntekijäyhteisön ulkopuolelle hänen uskonnollisten vakaumustensa ja erilaisen maailmankatsomuksensa vuoksi on ristiriidassa valittajan oman osallistavuutta koskevan retoriikan kanssa.”

Paweł Szafraniec Ordo Iuris Center for Litigation Intervention-järjestöstä huomautti: ”Tällä päätöksellä korkein oikeus vahvistaa estettä sille, että suuryritykset määräävät työntekijöilleen vasemmistolaista ideologiaa – kurinpitoa ja lopulta potkuja niille, jotka kieltäytyvät mukautumasta. Tämä ylittää työsuhteen asianmukaisen soveltamisalan. Tuomioistuin vahvistaa myös kristittyjen oikeutta puolustaa arvojaan erityisesti Puolassa, jossa he muodostavat merkittävän osan yhteiskunnasta. Korkeimman oikeuden päätös päättää lopullisesti Komendan tapauksen.”

Lähde: Ordo luris

