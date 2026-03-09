IL: 15-vuotiaat pojat raiskasivat lapsen Pasilassa

Kaksi 15-vuotiasta poikaa teki julman teon vasta 13-vuotiaalle tytölle. Uhriin kohdistettiin seksuaalista väkivaltaa Pasilan aseman läheisyydessä sekä kauppakeskus Triplan wc-tiloissa. Tekijät tuomittiin seksuaalirikoksista ehdolliseen vankeusrangaistukseen.
Käräjäoikeuden mukaan pojat käyttivät tytön voimakasta humalatilaa hyväkseen painostaessaan hänet tekoihin. Pojista ensimmäinen pakotti tytön kolmesti suuseksiin. Myös toinen poika yritti pakottaa tytön seksuaaliseen kanssakäymiseen ja kosketteli häntä vaatteiden alta.
Lapsenraiskaus tapahtui useissa paikoissa Pasilassa, tekopaikkoina olivat parkkihalli, koulun piha sekä koripallokentän lähialue. Lisäksi pojat yrittivät painostaa tytön suuseksiin kauppakeskuksen vessassa.
Ehdollista vankeutta
13-vuotias tyttö oli Pasilassa viettämässä aikaa 14-vuotiaan kaverinsa kanssa. Tytöt olivat onnistuneet anastamaan kaupasta alkoholia.
Käräjäoikeudessa poikia syytettiin myös 14-vuotiaaseen tyttöön kohdistuneesta lapseen kajoamisen yrityksestä. Näiden osalta syytteet kuitenkin kaatuivat, koska tytön muistikuvat olivat hyvin hataria.
13-vuotiaan tytön osalta syytteet kuitenkin pitivät. Tytön useita kertoja suuseksiin painostanut poika tuomittiin vuoden ja kymmenen kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen lapsenraiskauksesta ja seksuaalisesta kajoamisesta lapseen.
Toinen poika tuomittiin vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen lapsenraiskauksen yrityksestä ja seksuaalisesta kajoamisesta lapseen.
Yhdyskuntapalvelua ja valvontarangaistus
Rikokset tapahtuivat Pasilassa syyskuussa 2023. Koska rikoksista tuomitut pojat olivat tekohetkellä alaikäisiä, heidät tuomittiin rikoksista nuorina henkilöinä. Heidät määrättiin maksamaan yhdessä 13-vuotiaan tytön asianajajan kulut, yhteensä noin 3200 euroa.
Vankeusrangaistusten ohessa pojat määrättiin suorittamaan 120 tuntia yhdyskuntapalvelua. Tämä kuitenkin muuttui toisen syytetyn osalta hovioikeudessa.
Helsingin hovioikeus piti pojan saaman tuomion voimassa, mutta katsoi, että yhdyskuntapalvelun sijaan pojalle tulee tuomita tehosteeksi yli vuoden mittainen valvontarangaistus.
Tätä perusteltiin uusien rikosten ehkäisemisellä.
Uusia rikoksia ehkäisee vain tekijän olemassaolon ehkäisy.