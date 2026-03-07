IL: 9-vuotias unohti maksaa muovikassin – Odotti poliisin tuloa Lidlin takahuoneessa tunnin

Lidlin vartija kutsui poliisit paikalle, kun lapsi ei maksanut 59 sentin muovikassia. Lidl pahoitteli asiaa sosiaalisessa mediassa.

Lapsen äiti, Roosa Säntti sai tietää asiasta, kun poliisit toivat hänen lapsensa kotiin torstaina 26. helmikuuta. Sitä ennen kaupan vartija oli ottanut lapsen kiinni ja passittanut takahuoneeseen odottamaan noin tunniksi.

– Eniten korpeaa se, että he eivät ottaneet minuun yhteyttä ja pitivät lasta siellä tilanteen huomioon ottaen aika pitkään, Säntti sanoo Iltalehdelle.

Säntti julkaisi Linkedinissä tilanteesta tulikivenkatkuisen kirjoituksen, joka keräsi päivän aikana yli tuhat reaktiota. Kolmen tunnin sisällä myös Lidl Suomi pahoitteli asiaa julkaisun kommenteissa.

– Hei Roosa! Näinhän tilanteen ei tulisi ollenkaan mennä. Pyydämme tätä anteeksi. Olemme sinuun vielä henkilökohtaisesti yhteydessä asian selvittämiseksi, Lidl Suomi kirjoitti.

Kuitin tarkistus

Tilanne alkoi siitä, kun 9-vuotias maksoi ostoksensa Helsingin Tukkutorin Lidlissä itsepalvelukassalla. Poistuessaan kassoilta vartija pyysi häntä näyttämään ostokuitin. Kuitista vartija huomasi, ettei lapsi ollut maksanut muovikassia. Muovikassi maksaa Lidlissä 59 senttiä.

Säntti kertoo lapsen olleen kauhuissaan, kun hänet vietiin takahuoneeseen, jossa häntä pidettiin noin tunnin ajan. Tilannetta ei ollut selitetty lapselle, eikä 9-vuotias ollut tiennyt, mitä tapahtuu ja miten tulisi toimia.

– Hän sanoi, että vartija oli ollut pelottava ja että häntä pelotti tosi paljon, Säntti kertoo.

Vartija ei ottanut yhteyttä lapsen huoltajiin, vaikka kyse oli selvästi alaikäisestä lapsesta, joka itki. Myöskään kauppa ei tavoitellut vanhempia.

Ilmeisesti lapsi ei myöskään saanut mahdollisuutta maksaa muovipussia eikä hänen annettu selittää tapahtumia.

”Kokee tehneensä jotain hirveää”

Säntti kertoo käyneensä kaupassa juttelemassa asiasta ja olleensa yhteydessä Lidlin asiakaspalveluun ennen kuin toi asian esiin sosiaalisessa mediassa. Asiakaspalvelusta kuitenkin vastattiin, että vartija oli toiminut ohjeiden mukaisesti.

– Heidän pitäisi ottaa vastuu siitä, miten toimitaan. Tämä varmasti jää lapselle pitkäksi aikaa mieleen. Eikö oikeasti ymmärretä, miten lasten kanssa pitää toimia? Säntti ihmettelee.

Hän toivoo, että toiminnassa olisi maalaisjärki mukana. Tahallisiin näpistyksiin tulee Säntin mielestä puuttua, mutta suhteellisuudentaju pitäisi silti säilyttää. Jo Suomen rikoslaki toteaa, että näpistys on rangaistava vain, jos se on tahallinen. Tämän lisäksi lapset vasta harjoittelevat kaupassa asiointia.

– Siinä olisi voinut huomauttaa, että muovikassi on jäänyt maksamatta ja ehdottaa, että mennään yhdessä maksamaan se. Sen jälkeen lapseni ei varmasti koskaan olisi unohtanut muovikassin maksua.

– Nyt lapseni kokee, että hän on tehnyt jotain aivan hirveää.

Lidl: ”Anteeksi”

Lidl on tietoinen tapauksesta. Myyntipäällikkö Milla Perkolan mukaan tilanteessa on toimittu ohjeiden mukaan, mutta valitettavasti tilannetaju on puuttunut.

Tilanteen hoitamisessa ei ole onnistuttu, hän linjaa.

– Tässä kohtaa olisi pitänyt käyttää pelisilmää eikä tukeutua liian kirjaimellisesti toimintatapaan, kun kyseessä on ollut pieni lapsi ja inhimillinen erehdys, Perkola sanoo sähköpostivastauksessaan.

Lidl pyytää tapahtunutta anteeksi. Tapaus tullaan käymään sisäisesti läpi, jotta vastaavaa ei enää jatkossa tapahtuisi.

– Perheeseen olemme vielä henkilökohtaisesti yhteydessä ja pyydämme tapahtunutta anteeksi, Perkola kertoo.