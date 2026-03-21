IL: Bensiinilitra voi maksaa pian 3 euroa ja vetää myös sähkön hinnan nousuun

Raakaöljyn hinta on lähtenyt rajuun nousuun Yhdysvaltojen ja Israelin hyökättyä Iraniin helmikuun lopulla. Professori Peter Lund arvioi, että pahinta ei ole vielä nähty.

Vuonna 2022 Ukrainan sodan syttymisen jälkeen polttoaineen hinnat kävivät yhtä korkealla. Tuolloin Aalto-yliopiston professori Peter Lund varoitti, että bensiinin hinta voi nousta jopa kolmeen euroon litralta. Tätä ei onneksi koskaan tapahtunut, vaan bensiinin hinta jäi tuolloin noin 2,5 euroon litralta.

Iltalehti kysyi Peter Lundilta nyt, voiko bensiinin hinta nousta mahdollisesti tulevana kesänä kammolukemiin eli jopa kolmeen euroon litralta.

– Kyllä tuo raja voisi ylittyä, jos kriisi pahenee. Vuonna 2022 Venäjän hyökkäyksen yhteydessä bensiini kävi 2,5 eurossa litralta. Jos öljyn tynnyrihinta kipuaa silloisen huippuhinnan yli (150 $/tynnyri, nyt ollaan 100–110 dollarin tasolla), niin lähellä ollaan bensan ennätyshintaa, Lund pohtii.

Vaikka öljyvarmuusvarastoja otettaisiin käyttöön, ei Lund näe niiden vaikuttavan pumppuhintoihin alentavasti.

– Länsimaiden öljynvarmuusvarastojen käyttöönotolla ei liene suurta merkitystä tässä yhteydessä, ellei sitten niitä pureta merkittävästi. Varmuusvarastoja pitäisi IEA-maissa olla noin 3 kuukauden tarvetta varten. IEA-maiden 400 miljoonan tynnyrin purku markkinoille jokin aika sitten ei juuri öljyn hintaan vaikuttanut, koska maailman öljynkulutus on noin 100 miljoonaa tynnyriä päivässä, Lund kertoo.

Kesällä perinteisesti bensiininkulutus on noussut lomakauden takia. Lund toteaa tämänkin aiheuttavan hintaan nousupainetta, joskin suurin nousu on jo tapahtunut.

– Bensan hinta on noussut noin neljänneksen Iranin kriisin aikana ja raakaöljyn hinta on noussut tätä selvästi enemmän eli runsas 40 prosenttia. Kesää kohti bensan hinta on perinteisesti noussut hivenen, ja jos kriisi jatkuu niin jonkinlaista nousua olisi vielä odotettavissa, Lund avaa kesän aiheuttamia muutoksia.

Raakaöljyn kallistuminen vaikuttaa myös sähkön hintaan

Edes sähkön hinta ei ole immuuni nouseville polttoaineiden ja raakaöljyn hinnoille. Euroopan energiamarkkinat ovat kytköksissä toisiinsa, joten myös sähkön hintaan voi tulla nousupainetta. Kysyimme Lundilta, miten sähkön hinta kehittyy Iranin kriisin myötä.

– Hinnan nousua on odotettavissa, vaikka öljyä ei juuri käytetä sähkön tuottamiseen. Vaikutus tulee välillisesti, koska öljyn hinta vaikuttaa myös maakaasun hintaan. Maakaasua tai nesteytettyä maakaasua (LNG) käytetään vielä paljon manner-Euroopassa, jolloin siellä sähkön hinta voi nousta. Kun sähkömarkkinat ovat jo vahvasti kytkeytyneitä Euroopassa niin silloin nousu näkyy myös Suomessa, toki ei täysimääräisesti.