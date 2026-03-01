IL: Eduskuntaryhmillä vuoden 2024 lopussa liki viiden miljoonan euron edestä rahaa ja rahoitusarvopapereita

Vuonna 2024 eduskunta maksoi eduskuntaryhmille ryhmäkansliarahaa 1 977 euroa kuukaudessa jokaista kansanedustajaa kohden sekä 3 954 euroa kuukaudessa perussummana jokaiselle vaalituloksen perusteella muodostetulle eduskuntaryhmälle. Vuonna 2024 ryhmäkansliarahaa maksettiin yhteensä 5,16 miljoonaa euroa.

Eniten rahaa kokoomuksella ja perussuomalaisilla

Iltalehti uutisoi eduskunnan sisäisen tarkastuksen raportista, jonka mukaan eduskuntaryhmistä eniten rahaa ja rahoitusarvopapereita oli vuoden 2024 lopussa kokoomuksella, jolla oli niitä lähes 1,8 miljoonan euron edestä.

Toisena tulee perussuomalaiset, jolla oli rahaa ja rahoitusarvopapereita lähes 1,1 miljoonan euron edestä.

Molemmilla eduskuntaryhmillä tilikausi oli reilusti ylijäämäinen. Kokoomuksella tulos oli 409 000 euroa, perussuomalaisilla 359 000 euroa.

Keskusta ja SDP olivat ainoat eduskuntaryhmät, joiden tulos oli vuonna 2024 alijäämäinen. Keskustalla tulos oli 123 000 euroa pakkasella, SDP:llä 1 000 euroa.

Keskustalla oli vuoden 2024 lopussa rahaa ja rahoitusarvopapereita 715 000 euron ja SDP:llä 139 000 euron edestä.

Tarkastus koskee vuotta 2024. Vuoden 2025 tilinpäätös pitää laatia maaliskuun 2026 loppuun mennessä.

Rikkomukset vähäisiä

Eduskuntaryhmistä annetun lain mukaan eduskuntaryhmille maksettavaa avustusta saa käyttää seuraaviin menoihin:

Henkilökunnan palkkaus- ja toimintamenot Tiedottaminen, yhteydenpito ja kokoukset Matkustaminen ja kansainvälinen toiminta Tutkimus ja kehittäminen

Eduskuntaryhmistä annetun lain mukaan eduskunnan kansliatoimikunta valvoo eduskuntaryhmän saaman avustuksen käyttöä sekä lain ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamista.

Eduskunnan kanslian sisäisen tarkastuksen tekemässä tarkastuksessa tutkittiin, miten eduskuntaryhmät ovat käyttäneet tililleen kerran kuukaudessa tulevia avustuksia.

– Kaikilta tarkastuksen piiriin kuuluneilta ryhmiltä saatiin tarkastusta varten kaikki tarvittava aineisto: tilinpäätökset liitteineen, tilintarkastuskertomukset, kirjanpito ja tositeaineisto sekä ryhmäkokousten ja työvaliokuntien tai vastaavien pöytäkirjat vuodelta 2024, raportissa todetaan.

Tarkastuksessa tehtyjä ryhmäkohtaisia havaintoja ja esiin nousseita kysymyksiä käsiteltiin ryhmien pääsihteereiden, taloussihteereiden tai vastaavien kanssa.

– Ryhmäkansliarahan käyttö oli hyväksyttyjen periaatteiden mukaista. Kirjanpito oli selkeästi hoidettu, kirjanpitotapahtumissa oli pääosin asianmukaiset merkinnät ja liitteet.

Säädösten ja periaatteiden vastaisesta ryhmäkansliarahan käytöstä tehdyt havainnot olivat tarkastusraportin mukaan vähäisiä.

– Merkittävimmät havainnot koskivat tilikaudella 2024 ilmoituksia ja niiden tekstejä sekä julkaisuaikoja.

Ano Turtiaisen perintä jatkuu

Kansanedustajana vuosina 2019–2023 toimineen Ano Turtiaisen perustamalle Valta kuuluu kansalle (VKK) -eduskuntaryhmälle maksetut avustukset ovat yhä perinnässä, tarkastusraportissa todetaan.

Perittävä summa oli marraskuussa 2025 yhteensä 32 340,69 euroa. Summa koostuu eduskunnan maksaman ryhmäavustuksen lisäksi perintäkuluista ja viivästyskoroista.

– Toistaiseksi perintä ei ole tuottanut tulosta ja sitä jatketaan.

Perintä liittyy Turtiaisen eduskuntaryhmälle vuosina 2022–2023 maksettuihin ryhmäavustuksiin, joiden käytöstä Turtiainen ei antanut useista pyynnöistä huolimatta selvitystä.

– Koska eduskunta ei saanut selvitystä näiden varojen käytöstä, olemme lähteneet siitä, että koko summa peritään eduskuntaryhmän vastuulliselta henkilöltä [Turtiaiselta], eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio sanoi Iltalehdelle.

Turtiainen asuu tällä hetkellä vaimonsa kanssa Venäjällä, joka on myöntänyt pariskunnalle pakolaisstatuksen.