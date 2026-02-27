IL: Hyvinvointialueiden palveluiden karsinta jatkuu

Sote-palveluiden toimipisteitä on karsittu laajasti ja sama suunta jatkuu. Useat hyvinvointialueet kertovat säästöjen heikentäneen hoitoon tai palveluihin pääsyä.

Terveysasemia, hoivakoteja ja vuodeosastoja on lopetettu, ja kriteereitä hoitoon pääsylle paikoin kiristetty. Näitä toimia on tulossa lisää, selviää Iltalehden kyselystä hyvinvointialueille.

Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Esimerkiksi Helsingissä ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueilla toimipisteiden karsintaa ei ole juurikaan ollut, eikä ole tulossakaan, kun taas Pirkanmaa on karsinut toimitiloistaan jo viidenneksen, ja uusia muutoksia on tulossa.

Osa alueista kertoo suoraan, että säästöt ovat kiristäneet hoitoon tai palveluun pääsyn kriteerejä tai pidentäneet hoitoon pääsyaikoja. Etenkin vanhusten ympärivuorokautiseen hoivaan pääsyn kriteerit ovat osalla kiristyneet.

Esimerkiksi Keski-Suomi kertoo kiristäneensä vanhusten palveluiden myöntämisen perusteita, ja että lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden hoitotakuu ei ole täysin toteutunut henkilöstösäästöjen takia.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue sanoo suoraan pitävänsä riskinä, että palvelut vaarantuvat uusien säästöjen myötä.

Vaikka perusterveydenhuollon hoitotakuu piteni kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen, useat alueet kertovat pyrkivänsä edelleen yhtä nopeaan hoitoon pääsyyn kuin aiemmin. Noin puolet alueista sanoo, etteivät säästöt ole heikentäneet hoitoon pääsyä.

Iltalehti kysyi hyvinvointialueilta, millaiset säästötavoitteet niillä on tälle ja tuleville vuosille, millaisia säästöjä palveluverkkoon on tehty, millaiset muutokset palveluverkkoon ovat tulossa sekä ovatko säästöt vaikuttaneet hoitoon pääsyyn.

Voit katsoa alueesi tilanteen IL:n koosteesta.