IL: Nuoriso-ohjaaja vuokrasi mökin raiskatakseen lasta Jämsässä

Jämsän kaupungilla työskennellyt 32-vuotias nuoriso-ohjaaja valehteli 14-vuotiaalle tytölle ikänsä ja raiskasi hänet useita kertoja viime lokakuussa.

Nuoriso-ohjaajana työskennellyt Kenneth Harry Christian Parkkonen, 32, on tuomittu vankeusrangaistukseen lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista.

Parkkonen raiskasi 14-vuotiaan lapsen kolme kertaa lokakuussa 2025.

Hän oli tutustunut tyttöön työtehtäviensä kautta Jämsänkosken yhtenäiskoulussa sekä Jämsänkosken nuorisotilassa. Yli 30-vuotias Parkkonen oli valehdellut tytölle olevansa 22-vuotias.

Kaksikko piti yhteyttä Snapchatissa. Tyttö kertoi olevansa ihastunut nuoriso-ohjaajaan, ja keskustelu kääntyi nopeasti seksuaaliseksi.

Parkkonen vuokrasi Airbnb-palvelusta kahtena päivänä asunnon, jonne kutsui tytön. Asunnolla Parkkonen tarjosi tytölle alkoholia ja raiskasi hänet. Hän toisti tekonsa seuraavana päivänä.

Puolitoista viikkoa myöhemmin Parkkonen vuokrasi mökin Himokselta. Hän tarjosi jälleen tytölle alkoholia ja raiskasi. Tekoja oli useita, eikä Parkkonen käyttänyt kondomia kertaakaan.

Laitteilta löytyi 10 vuoden ajalta törkeää materiaalia lapsen hyväksikäytöstä

Parkkonen käski tyttöä vaikenemaan tapahtumista, mutta tämä kertoi tapahtumista muutamalle kaverilleen. Asia levisi nopeasti nuorten keskuudessa.

Jälkikäteen Parkkonen viestitti tytölle, että teki virheen ja ”joutuu vankilaan tästä”. Hän kirjoitti ”sortuneensa” tyttöön, joka on nyt päättänyt ”kusta” hänen koko elämänsä.

Jämsän kaupunki passitti Parkkosen työvapaalle kuultuaan huhuista, ja poliisi otti hänet kiinni. Parkkonen pysyi vangittuna oikeudenkäyntiin asti.

Poliisitutkinnassa Parkkosen laitteilta löytyi noin 150 tiedostoa lapsen hyväksikäyttömateriaalia. Valtaosa materiaalista luokiteltiin törkeiksi. Osa kuvista ja videoista oli ladattu jo yli 10 vuotta sitten.

Kenneth Parkkonen sai syytteet kolmesta törkeästä lapsenraiskauksesta ja lasta seksuaalisesti esittävän kuvan hallussapidosta.

Parkkonen kiisti syytteet.

Hän kiisti ladanneensa hyväksikäyttömateriaalia tarkoituksella. Hän väitti sen tallentuneen hänen kolmelle puhelimelleen ja kahdelle tietokoneelleen vahingossa muun materiaalin mukana.

Vankeutta neljä vuotta, kahdeksan kuukautta

Parkkonen myönsi seksuaalissävytteisen viestittelyn, tavanneensa 14-vuotiaan lapsen ja tarjonneensa tälle alkoholia. Hän kiisti kuitenkin yhdynnät tai vuokranneensa tilat niitä varten.

Asunnon vuokraamista Parkkonen selitteli työtehtävillään. Himoksella sijaitsevan mökin Parkkonen väitti vuokranneensa vapaa-ajan viettoon. Hän väitti kysyneensä tyttöä mukaansa mökille, koska halusi ”tarjota tälle irtioton arjesta”.

Keski-Suomen käräjäoikeus ei uskonut, vaan piti Parkkosen monilta osin muuttunutta kertomusta pitkälti epäuskottavana. Oikeus katsoi Parkkosen vuokranneen huoneistot varta vasten tyttöä tavatakseen.

Käräjäoikeus ei kuitenkaan pitänyt tekoja törkeinä. Vaikka Parkkonen on ollut tyttöä huomattavasti vanhempi ja tiennyt tämän haavoittuvasta asemasta, ei hänen ja tytön välillä ole vallinnut erityistä luottamussuhdetta.

Keski-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Kenneth Parkkosen kolmesta lapsenraiskauksesta sekä lasta seksuaalisesti esittävän kuvan hallussapidosta neljäksi vuodeksi ja kahdeksaksi kuukaudeksi vankeuteen.

Käräjäoikeus määräsi Parkkosen korvaamaan uhrille yhteensä 31 000 euroa aiheuttamastaan kärsimyksestä ja kivusta.

Tuomio ei ole lainvoimainen, vaan vankilaan passitettu Parkkonen on jo ilmoittanut siihen tyytymättömyyttään.

Parkkonen on aiemmin poseerannut paikallisuutisissa muun muassa lukion mielenterveystapahtumassa ja työhön ohjaajana.