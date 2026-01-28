IL: Tytti Tuppuraisen kerrotaan käyttäytyneen toistuvasti epäasiallisesti

Käytös on kohdistunut avustajia ja toisia kansanedustajia kohtaan, Iltalehti siteeraa STT:n uutista.
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen on käyttäytynyt toistuvasti epäasiallisesti.
Iltalehden siteeraaman STT:n uutisviestin mukaan Tuppuraisen käytös on kohdistunut hänen omiin avustajiinsa ja toisiin kansanedustajiin.
Uutinen perustuu STT:n tekemään kyselyyn eduskunta-avustajille. Kyselyssä on kertomuksia Tuppuraisen käytöksestä, joka sisältää paikoin ”avustajille huutamista”. STT:lle kerrotun mukaan avustajat ovat joskus itkeneet käytöksen seurauksena.
Huutamisesta ja muusta asiattomasta käytöksestä kertoo STT:lle viisi lähdettä, joiden kertomukset ovat uutistoimiston mukaan yhtenäisiä.
– Tuppurainen nöyryyttää SDP:n eduskuntaryhmän kokouksissa sekä avustajia että kansanedustajia. Hän nolaa ihmisiä julkisesti, avustajakyselyn vastaaja kertoo STT:lle.
SDP:ssä on meneillään selvitys asiattomasta käytöksestä ja häirinnästä puolueessa. Julkinen keskustelu alkoi, kun kansanedustaja Ville Merinen (sd) kertoi Ylen dokumentissa eduskunnassa esiintyvästä huonosta käytöksestä, jopa seksuaalisesta häirinnästä.
Tuppurainen vastaa STT:lle, että pitää väitettä julkisesta nöyryyttämisestä ”mielettömänä”. Hän toivoo, että työntekijät tulisivat sanomaan Tuppuraiselle itselleen asiasta matalalla kynnyksellä.
Monelle on ominaista huonokäytös, ääntään värikkäästi käyttävä, virheellistä mongerrusta, valta-asemassa olevilta alamaisia kohtaan töykeys pilkottaa, niin mitä sitten. Tuppuraisen kohdalla kohdalla asiat ovat toisin, hänen jos kenen pitäisi osata käyttäytyä, puheen soljua sujuvasti, ei pidä ärhennellä mikäli asiat eivät suju halutulla tavalla.
Tytti olisi syytä vaihtaa tahdikkaampaan henkilöön…