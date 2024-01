Ilmasto ”lämpenee, muuttuu ja on hätätilassa” – mutta mistä Kalifornian massiivisissa hyökyaalloissa todella on kyse?

Mutta ei pidä antaa ilmaston lämpenemistä ajavien globaalien radikaalien hämätä jälleen kerran. Kyse ei ole ilmastohätätilan oireesta, vaan yksinkertaisesti säätilasta, luonnollisesta ilmiöstä, jota on esiintynyt maapallolla jo miljoonia vuosia. Alla julkaistut säävideot näyttävät todella hurjilta.

Collin Rugg, Trending Politics Newsin omistaja kirjoittaa X:ssä:

”JUURI NYT: Kaliforniassa on tulossa valtavia, jopa kahdeksanmetrisiä aaltoja, jotka vahingoittavat koteja, ajoneuvoja ja rantoja.

Massiiviset vuorovedet tuhosivat kuorma-autoja sekä asuntoautoja Pismo Beachilla.

Valitettavasti tilanteen odotetaan pahenevan viikonloppua kohden.

”Rannoilla vallitsevat mahdollisesti tappavat olosuhteet, joten kehotamme kaikkia pysymään poissa vedestä ja varautumaan rannikon tulviin”, sanoi meteorologi Ariel Cohen.

Surffaajat hyödyntävät aaltoja ”The Wedgessä”, joka on suosittu aallonmurtaja Etelä-Kaliforniassa.”

NEW: California is getting wrecked by massive waves up to 25 feet, damaging homes, vehicles and beaches.

Massive tides destroyed trucks as well as RVs in Pismo beach.

Unfortunately, the situation is supposed to worsen going into the weekend.

“We are dealing with potentially… pic.twitter.com/fUImKRVlmZ

— Collin Rugg (@CollinRugg) December 29, 2023