Ilmastojournalismin aikakausi mediassa hiipuu – aktivismi sai potkut mediasta

Ilmastojournalismin kultakausi on ohi. CBS:n irtisanomiset ja Tracy Wholfin lähtö kertovat, että media ei enää niele ilmastohälytyksiä kritiikittä.

Yhdysvaltalainen uutisjätti CBS on lähes kokonaan lakkauttanut ilmastojournalismiin keskittyneen toimitustiiminsä. Päätös tehtiin laajempien irtisanomisten yhteydessä, jotka seurasivat Paramountin ja Skydancen fuusiota. Samalla ovet sulkeutuivat myös ilmastouutisoinnin keulahahmolle Tracy Wholfille, jonka aktivistinen ote oli jakanut mielipiteitä jo pitkään.

Ilmastopaniikin pääarkkitehti sai lähteä

Tracy Wholf, CBS Newsin koordinoiva tuottaja ja vuodesta 2023 lähtien kanavan ilmastouutisoinnin näkyvin kasvo, sai lähtöpassit sen jälkeen, kun hän oli jälleen kerran yhdistänyt äärimmäisen sääilmiön ilmastonmuutokseen. Wholfin viimeiseksi jääneessä sisäisessä sähköpostissa hän väitti, että Karibialla riehunut hurrikaani Melissa olisi noussut viidennen kategorian myrskyksi nimenomaan ilmastonmuutoksen vuoksi – ilman sitä kyseessä olisi ollut vain neljännen kategorian myrsky.

CBS:n johto ei enää niellyt tätä narratiivia. Wholfin ja hänen kollegansa David Schechterin tapa naamioida ilmastojuttuja politiikka-, tiede- tai kuluttajateemoiksi ja ujuttaa niihin ilmastokulma oli tullut tiensä päähän. Kaksikko oli tuottanut yli 60 ilmastoraporttia eri alustoille, mutta nyt heidän aikansa on ohi.

Ilmastojournalismi ajautuu marginaaliin

CBS:n päätös ei ole yksittäistapaus. Se heijastelee laajempaa muutosta, jossa ilmastoaktivistinen journalismi menettää otettaan. Vielä muutama vuosi sitten mediatalot kilpailivat siitä, kuka rummuttaa kovimmin ilmastohälytystä. Nyt sävy on muuttunut – ja niin myös prioriteetit.

CBS:n ilmastotiimi teki yhteistyötä Climate Centralin kaltaisten järjestöjen kanssa, jotka saavat rahoituksensa suurilta ilmastosäätiöiltä ja ovat tunnettuja näyttävästä mutta kyseenalaisesta ilmastoviestinnästä. Näiden tahojen tuottama sisältö on levinnyt laajasti valtamedioihin, kuten New York Timesiin, Washington Postiin ja NPR:ään.

Vuonna 2019 perustettu Covering Climate Now -verkosto pyrki maksimoimaan ilmastokriisin näkyvyyden mediassa. Se vaikutti myös eurooppalaisten valtamedioiden toimituslinjaan. Verkosto ohjeisti toimittajia liittämään kaikkiin sään ”ääri-ilmiöihin” – kuten helteisiin, pakkasiin, tulviin tai myrskyihin – maininnan ilmastonmuutoksesta, jotta yleisö saataisiin uskomaan narratiiviin.

Palkintoja propagandasta

Ilmastojournalismin kentällä on jaettu palkintoja erityisen ”sitoutuneista” jutuista. Esimerkiksi Time-lehden toimittaja palkittiin artikkelista, jossa hän totesi vihreän energiasiirtymän olevan käynnissä, mutta ”etenevän liian hitaasti” – sopivasti juuri ennen YK:n ilmastokokousta.

Ilmastoaktivistien vetovoima hiipuu – jopa Bill Gates perääntyy

Ilmastohysterian huippuhetket näyttävät olevan takanapäin. Fridays for Future -liikkeen tähdet ovat siirtyneet uusiin aiheisiin: Greta Thunberg on siirtänyt fokuksensa Gazaan ja Luisa Neubauer taistelee nyt ”äärioikeistoa” vastaan. Myös ”Viimeinen sukupolvi” -liikkeen ilmastotarrat ovat myös kadonneet katukuvasta.

Yhä useammat poliitikot, yritysjohtajat ja jopa ammattiliitot ovat alkaneet kyseenalaistaa ilmastopolitiikan hinnan. He ymmärtävät, että niin kutsuttu ”ilmastonsuojelu” tarkoittaa käytännössä teollisuuden alasajoa ja elintason romahtamista. Jopa Bill Gates, joka aiemmin rummutti ilmastopaniikkia, on myöntänyt, ettei ilmastonmuutos tule tuhoamaan ihmiskuntaa – ja että meillä on kiireellisempiä ongelmia.

Ilmastohysterian jälkipyykki

Median ilmastohysterian hehkutus on ollut voimakkaimmillaan YK:n ilmastokokousten aikaan, kuten nyt Brasilian Belémissä. Muina aikoina aihe jää marginaaliin. Kylmät talvet ja sateiset kesät eivät tue kertomusta ”kuivuvasta ja palavasta” planeetasta. Yhä useampi kansalainen alkaa nähdä, että ilmastohysteria on ollut keino oikeuttaa vihreä energiasiirtymä ja ilmasto-oikeudenmukaisuus, jonka tarkoitus on tyhjentää kansalaisten kukkarot, samalla kun eliitti jatkaa kulutusjuhliaan ja ylellistä elämäntapaansa, mistään tinkimättä.

Saksassa julkisen palvelun media tuskin luopuu ilmastoteemasta ennen kuin sen rakenteisiin puututaan. CBS:llä David Ellisonilla oli helpompi työ: hän yksinkertaisesti painoi ilmastohysterialle delete-nappia.

Lähde: NIUS

