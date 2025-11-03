Historia Politiikka Ympäristö ja luonto

Ilmastokommunismia: Australialainen pormestari kieltää kaasugrillaamisen kaupungissaan

3.11.2025 09:02
Asuntojen kaasujärjestelmään kytkettävien grillien käyttäminen on tulevaisuudessa kiellettyä kyseisen ilmastotyrannin määräyksellä.

Australian Sydneyn asukkailta kielletään ulkogrillaaminen ”vääränlaisilla” kaasugrilleillä ilmastotavoitteiden vuoksi kaupungin pormestarin allekirjoittaman kiellon seurauksena.

Sydneyn kaupunginvaltuustoa johtava Clover Moore oli hiljattain hyväksynyt kiellon kaasujärjestelmien tekemisestä uusiin asuntoihin, ja nyt myös kiellon sellaisten kaasugrillien käyttämiselle, jotka on liitettävissä talon kaasujärjestelmään. Jostain syystä kuitenkin irtopulloilla toimivat kaasugrillit ovat edelleen sallittuja.

Vasemmistolainen Moore oli väittänyt kiellon parantavan asukkaiden terveyttä ja säästävän heidän rahojaan.

”Kaasuun turvautuminen on huonoksi planeetalle, huonoksi taloudellemme ja huonoksi terveydellemme,” hän oli sanonut.

Ymmärrettävästi monet kaupunkilaiset eivät ole tyytyväisiä ilmastotyrannin määräyksiin siitä, miten asukkaat saavat grillata ja miten eivät. Määräys astuu kuitenkin voimaan ensimmäinen tammikuuta 2027. Ei ole tietoa aikooko poliisi mahdollisesti valvoa uuden säännön noudattamista ja seuraako sen rikkomisesta rangaistus.

Lähde: Breitbart

