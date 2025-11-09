Ilmastopolitiikan tavoitteet ajavat Euroopan talouden syvään taantumaan – työmarkkinat kriisissä

EU tietää, että sen ilmastopolitiikka aiheuttaa työttömyyttä – ja silti se jatkaa. Komission dokumentit maalaavat synkän kuvan tulevasta: talous kutistuu, elinkustannukset nousevat, työpaikat katoavat ja perheet köyhtyvät.

Saksalainen teollisuus on joutunut ankaran paineen alle EU:n ja Saksan hallituksen ilmastolinjauksista. Autoala on kärsinyt erityisen ankarasti: pelkästään viimeisen vuoden aikana on kadonnut yli 50 000 työpaikkaa. Polttomoottorikielto, kohoavat energiakustannukset ja keinotekoisesti nostettu CO₂-hinta ovat ajaneet alan kriisiin. Myös monet muut sektorit kamppailevat kasvavien kulujen ja heikentyneen kilpailukyvyn kanssa.

EU ei vaikuta yllättyneeltä tästä kehityksestä – päinvastoin. Komissio on valmistautunut taloudellisiin häiriöihin ja työttömyyden kasvuun ilmastopolitiikkansa seurauksena. Vuonna 2025 käynnistyy niin sanottu ilmasto-sosiaalirahasto, jonka on määrä jakaa vähintään 65 miljardia euroa jäsenmaille kuuden vuoden aikana. EU:n sisäiset asiakirjat paljastavat, että unionissa odotetaan omien ilmastotoimiensa aiheuttavan vakavia negatiivisia vaikutuksia.

Työmarkkinoiden järistykset tulossa

Komission maaliskuussa 2024 julkaisemassa tiedonannossa varoitetaan työmarkkinoiden shokeista, laajoista rakennemuutoksista ja perheiden vaikeuksista selviytyä kasvavista energiakuluista. Talouskasvun ennustetaan supistuvan jopa 0,7 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Raportissa todetaan, että ilmastonmuutos tuo mukanaan sekä mahdollisuuksia että haasteita kotitalouksille ja työllisyydelle. Erityisesti fossiilisiin polttoaineisiin nojaavat alat ovat vaarassa menettää työpaikkoja tai joutua uudelleenjärjestelyihin. Alueellisesti merkittävät sektorit voivat kärsiä laajasti, ja niiden on sopeuduttava pysyäkseen kilpailukykyisinä. Vähävaraiset kotitaloudet joutuvat suuriin vaikeuksiin, kun vihreät teknologiat vaativat lisäinvestointeja.

Heikoimmassa asemassa olevat jäävät jalkoihin

Huhtikuussa 2024 julkaistussa EU:n talous- ja sosiaalikomitean lausunnossa todetaan, että haavoittuvat ryhmät kohtaavat merkittäviä vaikeuksia siirtymässä puhtaaseen energiaan. Työttömyys uhkaa erityisesti maatalouden, liikenteen, rakennusalan ja asumisen parissa työskenteleviä – jo valmiiksi riskiryhmiä. Ikääntyneet ja matalasti koulutetut voivat jäädä pysyvästi työelämän ulkopuolelle.

Energiasiirtymä voi aiheuttaa shokkeja matalapalkka-aloilla, kuten rakennusalalla ja liikenteessä. Sosiaalisesti heikossa asemassa olevien työttömyysriski pysyy korkeana. Maahanmuuttajat ja pakolaiset eivät kykene hyödyntämään siirtymän mahdollisuuksia. Komitea korostaa, että siirtymä on tehtävä oikeudenmukaisesti ja että vihreän talouden osaamista on tuettava uudelleenkoulutuksella.

Elinkustannusten nousu uhkaa perheitä

EU:n asiakirjoissa ennakoidaan, että energiamarkkinoiden myllerrys ja strategiset shokit tekevät sähkön ja lämmön maksamisesta yhä vaikeampaa tavallisille perheille. Talous- ja sosiaalikomitea varoittaa, että elinkustannusten nousu on vakava haaste, joka on ratkaistava nopeasti – muuten populistit voivat käyttää tilannetta hyväkseen.

Talous kutistuu – ja työttömyys kasvaa

EU:n sisäisessä skenaariossa ennustetaan, että bruttokansantuote voi laskea 0,7 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, jos päästövähennystavoitteet toteutuvat ja muu maailma kiristää omia ilmastotoimiaan.

Toisessa komitean lausunnossa ehdotetaan, että jäsenmaat tukisivat siirtymästä kärsiviä työntekijöitä työpaikan vaihdossa, työttömyysturvassa ja uudelleenkoulutuksessa. Sosiaaliturvaa tulisi vahvistaa muun muassa innovatiivisilla ohjelmilla, työehtosopimuksilla, vähimmäispalkoilla ja universaalilla sosiaalisuojalla.

Lisäksi esitetään, että työmarkkinoita tulisi kehittää sosiaalisten yritysten avulla ja laajentaa aloitteita, kuten ”työttömyydestä vapaat alueet”, jotta heikossa asemassa olevat työntekijät saisivat tukea ilman pakkoa tai kielteisiä seurauksia.

Lähde: NIUS

