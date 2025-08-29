Ilmavoimat aikoo luopua hakarististä – uusi komentaja haluaa muutosta

Suomen Ilmavoimat suunnittelee poistavansa hakaristit joukko-osastojensa lipuista osana laajempaa lippu-uudistusta.

Karjalan lennoston tuore komentaja, eversti Tomi Böhm, kertoi Ylelle, että muutoksen taustalla on halu välttää mahdollisesti kiusallisia tilanteita kuten yhdysvaltalaisten vieraiden kanssa.

”Olisimme tämänkin lipun kanssa voineet mennä, mutta joskus voi tulla kiusallisia tilanteita ulkomaalaisten vieraiden kanssa. On ehkä järkevää elää ajassa”, Böhm toteaa.

Ilmavoimien esikunta on jo aiemmin luopunut hakaristien käytöstä, ja Böhm toivoo, että myös joukko-osastojen lipuista symboli poistetaan hänen komentajakautensa aikana. Tarkkaa aikataulua ei kuitenkaan ole vielä määritelty.

Hakaristi oli osa Ilmavoimien lentokoneiden tunnuksia vuosina 1918–1945, ja se otettiin käyttöön lipuissa 1950-luvulla. Vaikka symboli yhdistetään yleisesti natsi-Saksaan ja Adolf Hitleriin, Suomessa sen käyttö on perusteltu historiallisella taustalla.

Professori Teivo Teivainen nosti hiljattain esiin hakaristin ongelmallisuuden kansainvälisessä yhteistyössä kirjassaan Hakaristin historia. Hänen mukaansa symboli on aiheuttanut hankaluuksia Suomen suhteissa muihin maihin.

Toisaalta Suomen Ilmavoimamuseon johtaja, evp. everstiluutnantti Kai Mecklin on ei mieltä asiasta ja puolustaa hakaristin käyttöä.

”Se on meillä ollut vanha symboli, joka otettiin käyttöön ennen kuin natseista tiedettiin yhtään mitään. Ja se on meillä nimenomaan vapauden ja itsenäisyyden symboli. Sen arvo tulee siitä ympäristöstä missä sitä käytetään”, Mecklin painottaa.

Lähde: Yle