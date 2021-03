Iltalehden toimittaja käräjille oululaisen kaupunginvaltuutetun solvaamisesta

Oulun käräjäoikeudessa on tullut vireille kunnianloukkausasia, jossa asianomistajana on oululainen kaupunginvaltuutettu Junes Lokka (Asyl) ja vastaajana Tommi Parkkonen, joka toimii Iltalehden toimittajana.

Ilmeisesti syytteeseen on johtanut Tommi Parkkosen twiitti huhtikuussa 2019, jossa hän totesi, että Junes Lokka on ”kaikin muodoin ja tavoin vastenmielinen ja halveksittava ihmiskunnan loppusijoitussaasta ja niin sanottu kusipää #terveisiäoulunkäräjäoikeudelle”.

Oululainen Asyl-valtuustoryhmän Tiina Wiik vahvistaa Twitterissä tiedon syytteen nostamisesta.

– Nyt kun poliitikkoihin kohdistuva vihapuhe on muutenkin tapetilla, voin ilokseni kertoa, että järjestelmä laittaa vihapuhujat vastuuseen, ja toimittaja Tommi Parkkosta vastaan on nostettu syyte valtuutettu Junes Lokkaan kohdistuneesta kunnianloukkauksesta.

– Käsittääkseni kyseessä on Iltalehden toimittaja – julkaisu, joka on sitoutunut JSN:n sääntöihin ja joka on julistanut itsensä vastuulliseksi mediaksi. Sieltä tulee joka päivä joku juttu vihapuheesta tms. kuinka se on Suomen ykkösongelma ja sitten he itse ovat näissä viharikoksissa yliedustettuina. Juttujensa perusteella suomalaiset toimittajat vaikuttavat epärehellisiltä. Juuri tällä viikolla tuli NATOn osaamiskeskukselta raportti, jossa todetaan että twitterissä solvataan poliitikkoja. Itselläni ei ole edes twitter-tiliä, kaupunginvaltuutettu Junes Lokka kommentoi tapausta.

Kansalainen pyysi Tommi Parkkoselta kommentteja mutta artikkelin julkaisuun mennessä niitä ei ollut saatu. Julkaisemme Parkkosen kommentit ne saatuamme.

Kaupunginvaltuutettu Lokka on aiemminkin joutunut kunnianloukkauksen kohteeksi.

Oulun käräjäoikeus tuomitsi huhtikuussa 2019 toimittaja Johanna Vehkoon sakkorangaistukseen ja korvauksiin kunnianloukkauksesta. Vehkoo solvasi sosiaalisessa mediassa vuonna 2016 Junes Lokkaa termeillä ”natsipelle”, ”natsi” ja ”tunnettu rasisti”.

Käräjäoikeus katsoi Vehkoon syyllistyneen kunnianloukkaukseen ja tuomitsi hänet 15 päiväsakkoon ja korvauksiin.

Vehkoo valitti saamastaan tuomiosta Rovaniemen hovioikeuteen, joka vahvisti käräjäoikeuden tuomion toteamalla Vehkoon menettelyn tahalliseksi ja hänen syyllistyneen kunnianloukkaukseen.

Vehkoo on pyytänyt valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.