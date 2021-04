Imaami tilasi murhia sveitsiläisestä vankilasta käsin

Imaami harjoitti vakaumustaan puhelimen avulla kaltereiden takaa.

Azad M. kärsii 70 kuukauden vankeustuomiotaan Frauenfeldin kantonin vankilassa. Tuomio tuli rikollisjärjestöön kuulumisesta.

Edes vankeus ei ole horjuttanut Winterthurissa sijaitsevan An’Nurin moskeijan entisen imaamin vakaumusta. Islamilainen saarnamies on tilannut murhia puhelimen avulla.

Helmikuussa imaami kehotti Saksassa asuvaa veljeään, että tämä ei saa antaa erään henkilön paeta. Koska tulkki seurasi keskusteluja, imaamille annettiin varoitus.

Maaliskuussa puhelun sisältö oli jo dramaattisempi. Imaami halusi antaa Irakissa asuvalle äidilleen ohjeita, kuinka puuttua veljenpoikansa kuolemaan. Imaami halusi, että jonkun pitää ”mennä tämän miehen luo ja antaa hänen kuolla”.

53-vuotias irakilainen on asunut Sveitsissä vuodesta 1998 lähtien. Tänä aikana hän on tukenut islamilaista ISIS-terroristijärjestöä taloudellisesti. Kun vankilarangaistus on kärsitty, miestä odottaa 15 vuoden maahantulokielto Sveitsiin.

Imaami on myös uhannut tappaa vaimonsa, jos tämä ottaa avioeron. Uhkailuista huolimatta maahanmuuttajapariskunta on nyt eronnut.

Sekä Azad että syyttäjänvirasto ovat eri mieltä 70 kuukauden vankeusrangaistuksesta ja molemmat aikovat valittaa seuraavaan oikeusasteeseen.

Lähde 20 minuten.