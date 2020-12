Imaamit eivät kunnioita valtion myöntämiä avioeroja

Nykyään monet Pohjoismaissa asuvat naiset saattavat havaita olevansa edelleen uskonnollisten normien mukaan avioliitossa vaikka maan lakien mukaan avioero olisikin astunut voimaan.

Eräs miehestään avioeroa halunnut irakilaisnainen kertoo, että koska mies ei halunnut eroa, yksikään imaami – islamin uskonoppinut – ei tunnustanut avioeroa. Sittemmin mies muutti pois Ruotsista, mutta koska nainen ei tiedä entisen aviomiehen olinpaikkaa, miehen suostumusta avioeroon ei voi saada. Ennen lähtöään mies oli kieltäytynyt islamilaisen sharialain mukaisesta avioerosta.

Eräs imaami auttaa Ruotsissa asuvia maahanmuuttajanaisia avioeroissa. Imaami Adly Abu Hajar kertoo saavansa vähintään viisi yhteydenottoa avioeroa haluavilta naisilta.

– Monet imaamit pelkäävät saavansa miehiltä uhkauksia, siksi tällaiset tapaukset tulevat minulle – ei ainoastaan Ruotsista vaan kaikkialta Euroopasta, Hajar sanoo.

Myös imaami Hajar on saanut uhkauksia miehiltä, jotka eivät halua sharialain mukaista avioeroa.

Ilmiö ei ole noussut julkisuuteen ainoastaan Ruotsissa. Tanskalainen raportti paljasti tammikuussa 2020, että maahanmuuttajanaisten on vaikea saada tosiasiallinen avioero, vaikka lain mukaan siihen on oikeus. Nainen voi joutua tilanteeseen, jossa hän lain mukaan on eronnut, mutta uskonnollisten normien mukaan olisi yhä aviossa.

Ulkomaalais- ja integraatioministeri Mattias Tesfaye (sos.dem) piti raporttia järkyttävänä.

– Elämme vuotta 2020 eikä keskiaikaa. Alistettujen naisten tulee saada tietää oikeutensa. He päättävät itse, haluavatko avioeroa, ministeri muistutti.

Tasa-arvoministeri Mogens Jensen (sos.dem) puolestaan korosti, että naisen oikeutta määrätä omasta kehostaan ei koskaan saa rajoittaa kulttuuri, perinne tai uskonto.

Lähteet SVT, Kansalainen.