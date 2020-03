IMF: Maailmantalous on taantumassa – kehitysmaille suunnattava vähintään 2,5 biljoonan dollarin tukipaketti

Kehitysmaille on suunnattava vähintään 2,5 biljoonan dollarin suuruinen tukipaketti maailmanlaajuisen taantuman aikaansaamien taloudellisten vaikutusten minimoimiseksi.

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) toimitusjohtaja Kristalina Georgieva totesi perjantaina 27. maaliskuuta lehdistötilaisuudessa, että maailman taloudessa on alkanut koronaviruspandemiasta johtuva taantuma.

Taantumasta on tulossa vähintään yhtä paha kuin vuonna 2009. Jotta kehitysmaat selviäisivät tilanteesta, ne tarvitsevat valtavan tukipaketin.

– Hyvin maltillinen arvio kehittyvien markkinoiden taloudellisen tuen tarpeesta on 2,5 biljoonaa [2500 miljardia] dollaria, IMF:n toimitusjohtaja kertoi internet-lähetyksessä toimittajille.

– Tiedämme, että niiden omat resurssit eivät ole riittäviä. Ja tässä mielessä jäsenmaamme haluavat meidän tekevän enemmän, paremmin, nopeammin kuin koskaan ennen, yhteistyössä Maailmanpankin ja muiden taloudellisten instituutioiden kanssa. Ja me tuemme tätä täysin, toimitusjohtaja jatkoi.

Jo yli 80 maata on pyytänyt IMF:ltä hätärahoitusta.

– IMF:n hätärahoituspyynnöissä on ollut tavaton piikki. Yli 80 maata on jättänyt hakemuksen. Ja lisää on todennäköisesti tulossa, Georgieva totesi.

Toimitusjohtaja Georgieva uskoo, että nyt arvioitu 2,5 biljoonan dollarin tukipaketti ei tule lopulta riittämään.

IMF:n toimitusjohtaja, bulgarialainen Kristalina Georgieva on toiminut aiemmin muun muassa EU:n humanitaarisen avun komissaarina.

Otsikkoa muutettu 29.3 klo 11:45