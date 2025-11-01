Internetin väkivaltaverkostojen toiminta erittäin raakaa – uhrit alaikäisiä

Netissä toimiva kansainvälinen The Com -verkosto houkuttelee erityisesti lapsia ja nuoria väkivaltaisiin tekoihin sosiaalisen median ja pelialustojen kautta. Sen tavoitteena on manipuloida heitä satuttamaan itseään tai muita. Verkosto on hajautetusti toimiva verkkoyhteisö, joka ihannoi ja edistää rikollisuutta, raakaa väkivaltaa sekä terrorismia kolmen eri osa-alueen keinoin. Nämä osa-alueet ovat niin sanotut ”Kyber Com”, ”(Seksi)kiristys Com” sekä verkon ulkopuolinen toiminta, ”Reaalimaailman Com”.

Keväällä 2025 poliisi tiedotti nihilistisestä väkivaltaverkostosta The Comista, joka on levinnyt vuodesta 2021 lähtien ainakin 31 maahan ja vaikuttanut tuhansien lasten ja nuorten elämään eri tavoin. The Com-verkoston toimintaa on myös Suomessa, niin verkon välityksellä kuin verkon ulkopuolellakin.

Verkoston paljastamiseen tarvitaan tiivistä yhteistyötä

Väkivaltaiset ilmiöt ovat nopeasti eteneviä ja vaikeasti havaittavia, mikä edellyttää valveutuneisuutta lainvalvontaviranomaisilta sekä terveydenhuollolta, lastensuojelulta, sosiaali- ja nuorisotyöntekijöiltä, lasten huoltajilta sekä kaikilta, jotka ovat tekemisissä lasten ja nuorten kanssa. Jotta verkoston toimintaa voidaan paljastaa tehokkaasti, tarvitaan tiivistä yhteistyötä.

Nihilistiset väkivaltaverkostot syyllistyvät etenkin lasten ja nuorten manipulaatioon, kiristykseen ja erittäin väkivaltaisiin tekoihin. Verkostoon liittyy erilaisia ryhmiä, joista osa keskittyy pääasiassa verkon välityksellä tapahtuvaan väkivaltaan, manipulointiin ja kiristämiseen ja osa verkon ulkopuolella tapahtuviin väkivallantekoihin. Verkossa toimivat ryhmät pyrkivät tavoittamaan usein haavoittuvaisessa tilassa olevia nuoria verkon välityksellä.

Kiristystä ja yllytystä jopa itsemurhaan

Verkoston jäsenet manipuloivat uhreja läheiseen suhteeseen, minkä avulla he keräävät heistä yksityiskohtaisia tietoja. Toiminnan tavoitteena on päästä kiristämään kerätyillä arkaluonteisilla uhrin tiedoilla lähettämään lisää paljastavia kuvia itsestään, vahingoittamaan itseään viiltelemällä sekä yllyttää/kiristää jopa itsemurhaan. Verkoston uhreilta voidaan vaatia myös esimerkiksi seksuaalista hyväksikäyttöä, lemmikkien kiduttamista ja tappamista, perheenjäsenten vahingoittamista, vahingontekoja ja tuhopolttoja.

Erityisen huomionarvoista on, että ryhmiin kuuluu pääasiassa 8-17 -vuotiaita nuoria ja lapsia ja rikoksen uhri voi olla samaan aikaan myös tekijä. Verkoston toimintaan kuuluu keskeisenä asiana tekojen kuvaaminen ja jakaminen muille jäsenille.